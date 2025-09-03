Figueroa dice que “no hay duda” que Matthei apoyaría a Kast en segunda vuelta y la candidata responde: “No sé de dónde lo saca”
La secretaria general del PC, además, acusó que la abanderada de Chile Vamos "hoy se viste en extremo de moderada", pero que al igual que el republicano "puede traer regresión".
Un cruce de declaraciones protagonizaron este miércoles la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, y la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa.
La exembajadora de Chile en Argentina, en diálogo con radio Nuevo Mundo, apuntó directamente a la carta de la derecha tradicional, al acusarla de “vestirse de moderada”, además de afirmar que el voto de la exalcaldesa de Providencia “sin duda” va a estar con el republicano José Antonio Kast si ella no pasa a segunda vuelta.
“Si bien hoy día el riesgo de mayor de regresión que podemos vivir está representada en la figura de José Antonio Kast, que una vez electo puede ser un Milei cualquiera, lo cierto es que en el caso de Evelyn Matthei, que hoy se viste en extremo de moderada y que saluda a nuestra candidata (Jeannette Jara) por el logro de haber llevado adelante la reforma de pensiones, cuidado, porque ella, de no pasar a segunda vuelta, ya ha dicho que va a apoyar a José Antonio Kast”, dijo. Aunque la candidata no lo ha explicitado.
Y luego agregó: “No nos equivoquemos. Cuidado con los cantos de sirena. Es la derecha quien puede traer regresión, Kast o Matthei. Pero no nos compremos el cuento de que aquí es bueno un camino más moderado de la derecha, porque cuidado, eso puede ser pisarnos los pies. Cuidado con ese discurso, porque al final lo que podemos terminar construyendo son las condiciones para que sectores moderados, incluso de la izquierda, consideren que el mejor camino está representado ahí”.
“Yo pongo una voz de alerta. No soy paranoica, no me gusta pasarme rollos. Tengo absolutamente claro que hoy el riesgo es José Antonio Kast, pero no me pierdo: es José Antonio Kast y también es Evelyn Matthei, que de no pasar a segunda vuelta, sin ninguna duda, por quien va a votar, es por José Antonio Kast. No es una persona que vaya a anular, no es una persona que vaya a dejar el voto en blanco, es una persona que va a apoyar a José Antonio Kast. Ya lo han señalado varios de los que hoy día la acompañan”, señaló.
La respuesta de Matthei llegó horas más tarde, en una actividad en Independencia para dar cuenta de una de sus propuestas en materia de vivienda para familias jóvenes.
Al ser inquirida por la acusación de “vestirse de moderada”, la aspirante a La Moneda respondió: “Cada uno puede decir lo que quiera... da lo mismo”.
Y luego, sobre el apoyo a Kast si ella no pasa al balotaje, Matthei retrucó: “La verdad es que no sé de dónde lo saca (Figueroa). Yo siempre he señalado que yo voy a pasar a segunda vuelta”.
