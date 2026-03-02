Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

La semana pasada, un llamado telefónico sorprendió al presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), Óscar Ramírez. Al otro lado de la línea estaba la ministra de la Secretaría General de Presidencia, Macarena Lobos. Lo contactó para hacerle saber que el Presidente Gabriel Boric quiere que la Falange esté presente en el hito de cierre de su administración: el cónclave que planean realizar este viernes.

Lobos transmitió al timonel que próximamente les haría llegar la invitación formal. Ramírez respondió que quedaría atento. En la interna, él ha transmitido que evalúan asistir. Si lo hacen, se trataría de algo inédito, puesto nunca antes -durante la actual administración- la directiva DC -partido que no fue parte de la alianza de gobierno de Boric- se sumó a este tipo de instancias.

El gesto con la DC es parte del proceso de cierre que ha desarrollado el gobierno de Boric. Dentro de los hitos con los que esta administración dejará el poder es un reservado encuentro de camaradería que está preparando el Presidente para la tarde del 11 de marzo, rato después del cambio de mando en Valparaíso. Como adelantó La Tercera el pasado 14 de febrero, a esa actividad el Mandatario invitará tanto a sus ministros como excolaboradores que pasaron por el gobierno.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los detalles del cónclave que prepara La Moneda para este viernes fueron abordados en el comité político ampliado que convocó La Moneda para las 11.30 horas de esta mañana, instancia que convoca a secretarios de Estado y jefes de partidos. La cita fue el reencuentro entre los partidos tras una serie de tensiones y fue encabezada por los ministros Lobos, Álvaro Elizalde (Interior) y Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno).

Tras el encuentro en La Moneda, el diputado Arturo Barrios (PS) señaló que el cónclave se realizará este viernes a las 14.30, en la sede de Santiago del Congreso Nacional. A él están convocados parlamentarios electos, en ejercicio y representantes de los partidos, además de gobernadores y alcaldes del sector. Se espera que se extienda hasta las 20:00 horas.

Habían pasado siete semanas desde la última sesión del comité político. El Socialismo Democrático suspendió su participación en las actividades de gobierno tras la arremetida de parlamentarios del FA y el PC contra ellos por haber aprobado -en 2023- la ley Nain-Retamal. En vista de la molestia del PS y el PPD, el Ejecutivo dejó de convocar los comités políticos durante el verano.

El gobierno convocó a las tiendas al último encuentro de estas características, que por cuatro años reunió semanalmente en el Salón Democracia a los principales ministros de Boric con los jefes de los partidos.

En consideración del tiempo que pasó sin una de estas instancias, este lunes los partidos también llevaron sus propuestas. Lo central fue la última semana legislativa que tendrá el gobierno de Boric para aprobar sus pendientes. El principal es, por lejos, el proyecto de sala cuna universal, punto que los ministros iban dispuestos a instalar en la cita como una prioridad.

Barrios, vicepresidente del PS, indicó a su salida que “nos hemos comprometido a seguir con la agenda legislativa del gobierno, a dar un impulso. Es inaceptable que sala cuna universal, que lleva 27 años de discusión en el parlamento, no haya voluntad por parte de la derecha de sacarla adelante, al igual con el FES (...). Seguimos avanzando hasta el 11 de marzo”.

El diputado llegó a La Moneda en representación de los socialistas debido a que la presidente de la colectividad, Paulina Vodanovic, actualmente participa del Global System for Mobile Communications Association, en Barcelona.

Otros timoneles llegaron a presentar sus últimos alegatos ante Palacio por los temas que les preocupan y que los separan del Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, llegó a La Moneda a plantear su interés por discutir en el comité político ampliado sobre el proyecto de reforma al sistema político.

Se trata de un tema que revisó durante el verano la ministra Lobos y que es fundamental para la subsistencia de los partidos denominados “chicos”, que próximamente serán disueltos por su rendimiento electoral en los últimos comicios.

“Nosotros le hemos planteado al gobierno que no es una buena reforma, que requiere más tiempo, reflexión, análisis. Se están poniendo trabas a la creación de partidos y eso no es bueno”, dijo Hirsch previo a ingresar a la sala de reuniones de Palacio.

Para Leonardo Cubillos, el presidente del Partido Radical, la cita tuvo un cariz especial. Él anunció su renuncia al cargo la semana pasada, debido a que se le diagnosticó un nuevo cáncer. A su llegada a La Moneda, dijo que para él la cita representa un cierre de ciclo y que implica un factor emocional.

El encuentro, de todas formas, se da en un momento político complejo, en consideración de la crisis que atraviesa Oriente Medio. Ayer, en conversación con la radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comuista, Lautaro Carmona, llamó a su sector a tener “una reacción más potente” ante la escalada militar en la zona.