SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    En el partido no hay consenso sobre qué tipo de oposición ser. Mientras que algunos ven necesario hacer una autocrítica sobre cómo se comportaron en el gobierno de Sebastián Piñera, otros han optado por saltarse ese paso y, desde ya, perfilarse como un bloque duro y vigilante.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Frente Amplio (FA) vive días de reflexión. La victoria de José Antonio Kast en la elección del domingo constituye el más frío balde de agua que ha caído sobre la colectividad desde el plebiscito constitucional de 2022. En ese estado, el FA vivirá su comité central este jueves, su máxima instancia de decisión partidaria, y un espacio de debate para sus principales liderazgos.

    En la antesala del encuentro, los principales rostros del partido han evitado profundizar en autocríticas, han compartido sus primeras impresiones sobre el triunfo del republicano y han delineado cómo van a posicionarse como oposición a él.

    No hay un consenso: mientras algunos son de la idea de hacer una reflexión sobre el comportamiento que ellos tuvieron como oposición a Sebastián Piñera para determinar su rol en este nuevo ciclo, otros prefieren saltarse ese paso y empezar a perfilarse desde ya como un bloque igual de firme.

    La presidenta del FA, Constanza Martínez, ya fijó una línea. Ayer, en un punto de prensa en La Moneda, dijo que hay una necesidad de “ser una oposición constructiva y al mismo tiempo firme y determinada, para poder responder a los retrocesos”. Junto con eso, hizo un llamado a ser “una oposición constructiva, al mismo tiempo propositiva y dura”.

    Pese a su intención de ser un bloque constructivo, la semana pasada, en el podcast Cómo te lo explico, ella aclaró que no considera que su partido se haya excedido como oposición durante el último gobierno de Piñera.

    “A ratos no se ha podido revisar realmente cómo nos comportamos siendo oposición (...). Siempre nos la jugamos por la institucionalidad, por buscar el camino más democrático, participamos en las comisiones a las que nos invitó el Presidente (...), participamos del acuerdo del 15 de noviembre y eso significó un quiebre dentro de nuestros partidos”, argumentó.

    08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ayer, el secretario general del FA, Andrés Couble, fue un paso más allá y, en línea con Martínez, justificó las dos acusaciones constitucionales que se presentaron contra Piñera: una a raíz de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido y, la otra, vinculada a los Pandora Papers.

    “El momento lo ameritaba (las acusaciones), había algo que discutir en el Congreso respecto de lo que estaba pasando (...)”, justificó. Aunque adelantó que “no vamos a hacer un mal uso del instrumento”, enfatizó que “siempre -incluso como oposición- hemos actuado para defender los principios que nos parecen adecuados, defender lo que creemos mejor para la ciudadanía, y eso lo vamos a seguir haciendo”. En esa línea, no descartó respaldar nuevos libelos si la situación lo amerita.

    Para concluir, el secretario general afirmó que Kast “puede esperar una oposición propositiva, constructiva y vigilante” por parte del FA.

    18/06/2025 - Andrs Couble - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    No todos son igual de firmes. En contraste, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, afirmó incluso antes de la elección que “tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”.

    “El FA ya tiene la experiencia de haber sido oposición. Fue valiosa: nos permitió encaminarnos a ser gobierno. Hoy nuestro país no resiste que fuerzas políticas agudicen tanto conflicto sin la capacidad de alcanzar acuerdos básicos, que es lo que hemos vivido como contracara siendo gobierno (...) Tenemos que equilibrar de mejor manera el rol crítico de una oposición con una fuerza que ha sido gobierno y que aspira a volver a serlo. Actuar con una madurez distinta y con una perspectiva diferente a la que se tuvo hace seis años”, dijo el parlamentario en entrevista con La Tercera el mes pasado.

    4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En la misma bancada hay posturas disímiles. Por ejemplo, el diputado y senador electo Diego Ibáñez es de la idea de evitar que en el próximo ciclo la izquierda se comporte como la actual oposición.

    “Seremos una oposición constructiva, una oposición responsable, pero que va a defender firmemente los derechos ya conquistados por la ciudadanía (...). No vamos a cometer los errores que ellos cometieron siendo oposición. Nosotros queremos construir un país en positivo, con propuestas, con ideas, sin descalificaciones. En ello vamos a estar abiertos a todos los acuerdos que podamos generar. Sobre todo, en el Senado, porque José Antonio Kast no va a tener mayoría en el Senado”, dijo ayer en un punto de prensa.

    19 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO DIEGO IBAÑEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Quien se ha mostrado firme como opositor es el diputado y excandidato presidencial Gonzalo Winter. Al conocer el resultado, su reacción fue escribir en su cuenta de X: “Felicito al presidente electo José Antonio Kast, quien recibirá un país en mejores condiciones que hace cuatro años. Para el bien de Chile, será fundamental que despeje la incertidumbre que su opacidad programática y discursiva ha generado en el debate público (...)”.

    Eso sí, el diputado Winter planteó la noche de la derrota que “todos los progresistas de Chile tenemos que hacer un largo e incómodo camino de autocrítica. El resultado es muy categórico. Lo más importante hoy es saludar a José Antonio Kast, presidente electo de la República”. El parlamentario ya ha hecho mea culpa antes. Por ejemplo, él sinceró que le parece un error haber presentado la acusación constitucional contra Piñera relativa a los Pandora Papers.

    05 ABRIL 2025 GONZALO WINTER FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se limitó a congratular al presidente electo la noche de su victoria. “Aprovecho de felicitar a José Antonio Kast por su triunfo. Desde los municipios siempre pondremos a Chile y su gente por delante, y esperamos encontrarnos en ese camino. Cuente con nuestra colaboración y trabajo en todo aquello que vaya en beneficio de los vecinos de Maipú“, escribió.

    Las palabras del jefe comunal dan cuenta de un perfil de oposición que algunos pretenden tener en el FA. Sobre todo, en consideración de la magnitud de la derrota del domingo. Perciben que no hay margen actualmente para comportarse de otra forma.

    30 Octubre 2024 Entrevista a Tomas Vodanovic, Alcalde de Maipu Foto: Andres Perez Andres Perez

    La diputada electa Constanza Schonhaut, por su parte, se mostró abierta al diálogo, pero con límites. “Saludo al presidente electo José Antonio Kast. Estaremos disponibles para avanzar en más igualdad y libertades para Chile, pero enfrentaremos con firmeza aquello que signifique retroceder lo avanzado en justicia y derechos sociales. Chile siempre por delante".

    Más sobre:Frente AmplioPolíticaLa Tercera PMConstanza MartínezJosé Antonio KastGonzalo WinterTomás Vodanovic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megatoma San Antonio: Minvu plantea que si bien propiedad no propiciaba ocupación, no se protegía “adecuadamente” el terreno

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Lo más leído

    1.
    Boric admite ante los partidos responsabilidad frente a histórica derrota en la presidencial

    Boric admite ante los partidos responsabilidad frente a histórica derrota en la presidencial

    2.
    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    3.
    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    4.
    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    5.
    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo
    Chile

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni