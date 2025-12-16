Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

El Frente Amplio (FA) vive días de reflexión. La victoria de José Antonio Kast en la elección del domingo constituye el más frío balde de agua que ha caído sobre la colectividad desde el plebiscito constitucional de 2022. En ese estado, el FA vivirá su comité central este jueves, su máxima instancia de decisión partidaria, y un espacio de debate para sus principales liderazgos.

En la antesala del encuentro, los principales rostros del partido han evitado profundizar en autocríticas, han compartido sus primeras impresiones sobre el triunfo del republicano y han delineado cómo van a posicionarse como oposición a él.

No hay un consenso: mientras algunos son de la idea de hacer una reflexión sobre el comportamiento que ellos tuvieron como oposición a Sebastián Piñera para determinar su rol en este nuevo ciclo, otros prefieren saltarse ese paso y empezar a perfilarse desde ya como un bloque igual de firme.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, ya fijó una línea. Ayer, en un punto de prensa en La Moneda, dijo que hay una necesidad de “ser una oposición constructiva y al mismo tiempo firme y determinada, para poder responder a los retrocesos”. Junto con eso, hizo un llamado a ser “una oposición constructiva, al mismo tiempo propositiva y dura”.

Pese a su intención de ser un bloque constructivo, la semana pasada, en el podcast Cómo te lo explico, ella aclaró que no considera que su partido se haya excedido como oposición durante el último gobierno de Piñera.

“A ratos no se ha podido revisar realmente cómo nos comportamos siendo oposición (...). Siempre nos la jugamos por la institucionalidad, por buscar el camino más democrático, participamos en las comisiones a las que nos invitó el Presidente (...), participamos del acuerdo del 15 de noviembre y eso significó un quiebre dentro de nuestros partidos”, argumentó.

Ayer, el secretario general del FA, Andrés Couble, fue un paso más allá y, en línea con Martínez, justificó las dos acusaciones constitucionales que se presentaron contra Piñera: una a raíz de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido y, la otra, vinculada a los Pandora Papers.

“El momento lo ameritaba (las acusaciones), había algo que discutir en el Congreso respecto de lo que estaba pasando (...)”, justificó. Aunque adelantó que “no vamos a hacer un mal uso del instrumento”, enfatizó que “siempre -incluso como oposición- hemos actuado para defender los principios que nos parecen adecuados, defender lo que creemos mejor para la ciudadanía, y eso lo vamos a seguir haciendo”. En esa línea, no descartó respaldar nuevos libelos si la situación lo amerita.

Para concluir, el secretario general afirmó que Kast “puede esperar una oposición propositiva, constructiva y vigilante” por parte del FA.

No todos son igual de firmes. En contraste, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, afirmó incluso antes de la elección que “tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”.

“El FA ya tiene la experiencia de haber sido oposición. Fue valiosa: nos permitió encaminarnos a ser gobierno. Hoy nuestro país no resiste que fuerzas políticas agudicen tanto conflicto sin la capacidad de alcanzar acuerdos básicos, que es lo que hemos vivido como contracara siendo gobierno (...) Tenemos que equilibrar de mejor manera el rol crítico de una oposición con una fuerza que ha sido gobierno y que aspira a volver a serlo. Actuar con una madurez distinta y con una perspectiva diferente a la que se tuvo hace seis años”, dijo el parlamentario en entrevista con La Tercera el mes pasado.

En la misma bancada hay posturas disímiles. Por ejemplo, el diputado y senador electo Diego Ibáñez es de la idea de evitar que en el próximo ciclo la izquierda se comporte como la actual oposición.

“Seremos una oposición constructiva, una oposición responsable, pero que va a defender firmemente los derechos ya conquistados por la ciudadanía (...). No vamos a cometer los errores que ellos cometieron siendo oposición. Nosotros queremos construir un país en positivo, con propuestas, con ideas, sin descalificaciones. En ello vamos a estar abiertos a todos los acuerdos que podamos generar. Sobre todo, en el Senado, porque José Antonio Kast no va a tener mayoría en el Senado”, dijo ayer en un punto de prensa.

Quien se ha mostrado firme como opositor es el diputado y excandidato presidencial Gonzalo Winter. Al conocer el resultado, su reacción fue escribir en su cuenta de X: “Felicito al presidente electo José Antonio Kast, quien recibirá un país en mejores condiciones que hace cuatro años. Para el bien de Chile, será fundamental que despeje la incertidumbre que su opacidad programática y discursiva ha generado en el debate público (...)”.

Eso sí, el diputado Winter planteó la noche de la derrota que “todos los progresistas de Chile tenemos que hacer un largo e incómodo camino de autocrítica. El resultado es muy categórico. Lo más importante hoy es saludar a José Antonio Kast, presidente electo de la República”. El parlamentario ya ha hecho mea culpa antes. Por ejemplo, él sinceró que le parece un error haber presentado la acusación constitucional contra Piñera relativa a los Pandora Papers.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se limitó a congratular al presidente electo la noche de su victoria. “Aprovecho de felicitar a José Antonio Kast por su triunfo. Desde los municipios siempre pondremos a Chile y su gente por delante, y esperamos encontrarnos en ese camino. Cuente con nuestra colaboración y trabajo en todo aquello que vaya en beneficio de los vecinos de Maipú“, escribió.

Las palabras del jefe comunal dan cuenta de un perfil de oposición que algunos pretenden tener en el FA. Sobre todo, en consideración de la magnitud de la derrota del domingo. Perciben que no hay margen actualmente para comportarse de otra forma.

La diputada electa Constanza Schonhaut, por su parte, se mostró abierta al diálogo, pero con límites. “Saludo al presidente electo José Antonio Kast. Estaremos disponibles para avanzar en más igualdad y libertades para Chile, pero enfrentaremos con firmeza aquello que signifique retroceder lo avanzado en justicia y derechos sociales. Chile siempre por delante".