Fiscal nacional: Macaya (UDI) afirma que el gobierno tiene la “obligación” de llegar a un nombre de consenso y que no quiere imponer “vetos ex-ante”

Durante las últimos días el gobierno se ha desplegado en el Congreso para reforzar los diálogos que le permitan llegar a un nombre de consenso para nominar como fiscal nacional en reemplazo de Jorge Abbott.

Es así como ayer la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dialogó con diversos senadores, especialmente de la oposición, para buscar acercar posiciones respecto de la mejor carta para el cargo. Diálogos que son considerados como una prueba de fuego para la secretaria de Estado. Según trascendió este martes uno de esos diálogos que sostuvo ríos fue con el timonel de la UDI, el senador Javier Macaya.

Y justamente este miércoles el timonel UDI abordó, en diálogo con Radio La Clave, esta discusión respecto a quién será el nuevo jefe del Ministerio Público, asegurando que el gobierno tiene la “obligación” de llegar a un nombre de consenso. Esto en relación a los trascendidos que han surgido en los pasillos del Congreso respecto a que el Ejecutivo estaría barajando nominar a Marta Herrera, cuyo nombre no genera consenso parlamentario ya que es vista como continuidad de Abbott, con la intención de que al ser rechaza la Corte Suprema se vea obligada a rearmar la quina e incluya a una carta que genere más simpatía en la izquierda.

“El gobierno tiene la obligación de llegar a un nombre de consenso, por la estructura que tiene el nombramiento (...) 2/3 es un consenso bastante importante al que se tiene que arribar”, indicó Macaya.

En ese sentido el timonel UDI planteó que “tenemos una crítica al actual funcionamiento del Ministerio Público y eso lo hemos dicho públicamente hace muchos años, de que la gestión del actual fiscal nacional dejó mucho que desear, particularmente en la persecución criminal en La Araucanía, de los delitos más importantes, de fenómeno de la inmigración irregular”.

Macaya planteó, además que “yo tampoco quiero imponer vetos ex-ante respecto de la persona que se va a nombrar. Acá se ha tratado de aparecer que nuestro partido ya tiene vetos ex-ante. Lo que esperamos es tener mayor conversación, mayor información”.

“Y parte de los problemas que tuvo el fiscal nacional anterior fue que en su comienzo de gestión tuvo varios mantos de dudas por reuniones, por lobby, por cómo se nombro. Yo creo que eso no le puede pasar al nuevo fiscal nacional, así que tenemos que ser cuidadosos”, concluyó.

Minutos después de las palabras de Macaya, la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, quien también ha estado a cargo de las negociaciones parlamentarias, fue consultada por este tema. Al respecto, señaló que “la propuesta al Senado se va a presentar dentro de los plazos que están previsto. No va a haber ninguna sorpresa en ese sentido”.

“Se han tenido muchas conversaciones y se tienen en cuenta muchas consideraciones que han expresado distintos sectores, parlamentarios y no parlamentarios. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros, escuchar, ponderar, tomar en cuenta las ventajas o riesgos que tienen las distintas alternativas y presentar la mejor opción posible dentro de las que tenemos disponibles”, enfatizó la jefa de gabinete.

Reforma de pensiones: “No me interesa defender a las AFP”

Otro tema abordado por Macaya fue la reforma de pensiones que propuso el gobierno. Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo consiste en un 6% de cotización extra a cargo del empleador y el fin de las AFP como las conocemos hoy.

“En la agenda tributaria y de pensiones, yo creo que el gobierno se arriesga de verdad a chocar con la realidad, que no es solo la realidad política del Congreso, sino que es lo que perciben los chilenos respecto del contenido de la reforma de Pensiones”, dijo Macaya.

El senador gremialista planteó que “la reforma que mandaron al Congreso en materia de pensiones tiene un espíritu súper refundacional a pesar de que digan lo contrario, no resuelve los problemas que generan las bajas pensiones, que tiene que ver con las lagunas previsionales y las cotizaciones bajas. Y genera nuevos problemas”.

“Desde la UDI creemos que tiene que haber una reforma de pensiones, este es un tema que lleva muchos años discutiéndose, porque nos importan que los chilenos tengan mejores jubilaciones, pero la queremos hacer bien y no crear nuevos problemas que es lo que está haciendo esta reforma”, añadió.

Macaya dejó en claro que “no estamos defendiendo a las AFP, no me interesa defender a las AFP. Me importan poco las AFP. Me importa que los trabajadores puedan tener una mejor jubilación y en ese sentido...se anuncian falacias, porque se dice que pro primera vez Chile va a tener un sistema mixto de pensiones, Chile desde el gobierno de Michelle Bachelet desde que se incorporó el pilar solidario, tiene un sistema mixto de pensiones”.

Planteó, además, que “hay un consenso transversal de que tenemos que cotizar más y (...) está bien que se cotice un 6% más, está mal que ese 6% se quiere incorporar a una especie de cuenta nocional”. Para continuar con que “nuestra visión es que hay que aumentar la cotización, que ese 6% tiene que incorporarse bajo reglas del juego de administración donde no se proteja los intereses de las AFP, sino que se incorpore la posibilidad de meterle muchísima competencia a la libertad, competencia regulada, pero libertad de elegir a las personas en qué quieren administrar sus fondos de pensiones”.

Acuerdo Constitucional: “Tenemos que apurarnos”

Javier Macaya se refirió también a las negociaciones que están llevando adelante las diferentes fuerzas políticas y partidos con representación parlamentaria en el Congreso para darle continuidad al proceso constituyente.

En esa línea el gremialista afirmó que “yo creo que tenemos que apurarnos, no tenemos mucho tiempo y espero que lo hagamos en el curso del mes de noviembre”.

El senador por la Región de O’Higgins aseguró además que “en el tema constitucional tenemos la responsabilidad y la obligación de llegar a un acuerdo, no solamente por el compromiso. Incluso con mayor dificultad considerando que este es un tema que ha perdido adhesión ciudadana. La gente hoy no percibe como una urgencia el tema de la Constitución, sobre todo si lo contrasta con las urgencias que tienen en la economía, en el costo de la vida, las situaciones de seguridad”.

“Eso lo hace que tengamos que ser más sobrios, más razonables, poner de alguna manera un incentivo a que este tema lo podamos cerrar. El gobierno tiene el principal incentivo de que puede cerrarlo durante su mandato y eso va a ser obviamente una canalización de tema importante”, agregó.

“Respecto al órgano no descarto ninguna fórmula. Llevamos dos meses en un gallito entre quienes hacer todo exactamente igual y una Convención. Hasta el viernes estaban hablando de 130 en vez de 150, para mí es lo mismo. Y otros que no quieren hacer nada, y es verdad que hay personas que no quieren hacer nada”, complementó.

Es así como el UDI aseguró que “tenemos que buscar las instancias de participación ciudadana, los expertos. No descarto ninguna fórmula. Y espero que de aquí a que termine este mes, todos los grupos tengamos la posibilidad de ir cediendo en nuestras posiciones y miradas en esta materia. Nuestro compromiso es con una nueva Constitución”.

Para concluir que “es importante cerrar el acuerdo este mes”.