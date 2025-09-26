Flavia Torrealba (FREVS) reabre debate por congelamiento de la militancia de Jeannette Jara y afirma que “debe alejarse” del PC

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Flavia Torrealba, señaló este jueves, que la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, debe “alejarse” del Partido Comunista (PC), la colectividad en la que milita desde los 14 años, según declaraciones de la misma abanderada.

En conversación con CNN Chile, la timonel de la colectividad abordó el escenario actual de la candidatura de Jara y sus recientes declaraciones en torno a la “falta de fraternidad” del presidente del PC, Lautaro Carmona.

Torrealba señaló que “yo no conozco demasiado las relaciones entre la candidata y el PC. Es un partido que se expresa institucionalmente, por lo tanto, la idea de fraternidad, supongo, se refiere a las posiciones públicas que se han visto desde algunos de sus candidatos o excandidatos”.

“Sin embargo, voy a apoyar a Jeannette Jara. Uno como partido político tiene que facilitarle las cosas lo más posible y quitarle las presiones a nuestra candidata”, dijo Torrealba.

En ese sentido, la presidenta de la FREVS, aseveró que “yo creo que ella tiene que iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales muy claras de que es la candidata de nueve partidos".

“Ella es la candidata de la coalición y me parece que esta incomodidad tiene que ver también con ese camino. No va a tener demasiadas opciones y tendrá que avanzar hacia la independencia, especialmente, en un momento en que la opinión pública no valora en nada a los partidos políticos”, planteó.

Con todo Torrealba afirmó “es cierto que los partidos también tenemos un rol que es defender nuestras agendas. Para mí sería muy difícil aceptar que los temas de descentralización o los temas verdes (…) que no aparezcan en el programa”.

Asimismo, aseguró que las colectividades son constantemente “asediados” por las críticas de la población.

“El gesto y la idea de ir a una posición de independencia también apoya el avance electoral que esperamos tenga la candidata”, aventuró respecto a los resultados de Jara en la contienda electoral.

Consultada respecto a la posibilidad de que Jara “congele” su militancia, Torrealba dijo que “son gestos importantes. No adivino el futuro, (pero) es mi anhelo. Mi anhelo es que la candidata nuestra dé un gesto importante hacia la coalición y que encarne o recoja la representación de todos los partidos del progresismo chileno”.

“Esto tiene que ver además con los tiempos que corren y daría un giro en la estrategia política. Me parece que en estos momentos (…) es más valorada una candidatura independiente que una que esté asociado a un partido y no lo digo solo por el PC”, manifestó.

En esa línea, aseguró que una decisión así sería “una cuestión bastante estratégica” y adelantó que, en una posible segunda vuelta, la “independencia” de Jara, sería valorada.

La suspensión de la militancia de Jara ya ha estado en la palestra durante la carrera presidencial, con controversias de por medio. La con mayor resonancia fue a principios de julio, cuando el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tensionó la interna de la colectividad al anticipar públicamente la decisión de Jara de suspender su militancia, como un gesto de amplitud hacia otras fuerzas políticas. La controversia escaló tanto, que la exministra del Trabajo se vio obligada a echar pie atrás en su plan y continuar en las filas del PC.