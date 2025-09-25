SUSCRÍBETE
Política

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Tras meses de cruces entre la abanderada y la dirigencia del PC, ella transparentó que existe una falta de fraternidad por parte de Lautaro Carmona. Con sus palabras confirmó algo que en el Socialismo Democrático ya habían expuesto: que la candidata y el timonel no aspiran al mismo objetivo en esta contienda.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes

El miércoles por la noche la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC), sinceró lo que por meses calló.

“A veces (con Lautaro Carmona) entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta. Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”, dijo la abanderada a TVN.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El descargo lo hizo a casi tres meses de su triunfo en la primaria presidencial, en la que compitió contra Carolina Tohá (Partido Por la Democracia), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FRVS). Desde antes de esa noche ella tenía claro que, en caso de ganar, su principal obstáculo en la contienda sería la interna de su partido. Y, en particular, algunos de sus principales liderazgos: Carmona; la secretaria general, Bárbara Figueroa; el exalcalde Daniel Jadue y Juan Andrés Lagos.

El tiempo le dio la razón. Desde que se convirtió en la candidata de toda la alianza de gobierno -y de la Democracia Cristiana (DC)- Jara se ha visto complicada en varias ocasiones por las intervenciones y el comportamiento de los líderes del PC, la colectividad en la que ella ha militado desde que tenía 14 años.

Uno de los momentos que más tensionaron la interna comunista fue cuando Jadue anticipó públicamente la decisión de Jara de suspender su militancia, como un gesto de amplitud hacia otras fuerzas políticas. La controversia escaló tanto, que la exministra del Trabajo se vio obligada a echar pie atrás en su plan y continuar en las filas del PC.

Tricel excluyó a Daniel Jadue de las elecciones parlamentarias.

En cuanto a Carmona, el momento que más sacó de sus casillas a la candidata ocurrió cuando el timonel, desde Ciudad de México, criticó la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y exigió al gobierno del Presidente Gabriel Boric transparentar los motivos de su salida. Esto justo en momentos en que Jara intentaba dar señales de responsabilidad fiscal.

Ese mismo episodio expuso la distancia entre Jara y Figueroa, quien incluso participa del comando, puesto que la secretaria general respaldó las palabras de Carmona y logró aumentar la presión sobre la candidata. La extitular de Trabajo se ha encargado de transmitir que la exembajadora de Chile en Argentina no es uno de los nombres más cercanos a ella en el PC.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Si bien en el pasado Jara ya había tomado distancia de figuras del PC y sus vocerías, nunca lo había hecho tan crudamente como este miércoles. Con sus palabras confirmó algo que en el Socialismo Democrático, la coalición que agrupa al PS y el PPD, ya habían expuesto: que ella y Carmona tienen objetivos distintos de cara a la elección del 16 de noviembre.

A fines de agosto el senador socialista Gastón Saavedra acusó que “el PC ya soltó la candidatura de Jara” y justificó que “la estrategia de ellos (Carmona y Jadue) no es para la Presidencia de la República, es para la campaña parlamentaria, simplemente para fortalecer la presencia del PC en el Parlamento, lo que a mí me parece impropio, inadecuado, poco razonable". Su opinión es extendida en el resto del Socialismo Democrático.

Pese a los intentos de Jara por desprenderse del PC, Carmona sigue firme junto a ella. Tras la entrevista que la candidata dio a TVN, el timonel ha dedicado sus últimos posts en redes sociales a hitos de campaña de la abanderada, como el puerta a puerta programado para este jueves.

El tema es incómodo en el PC. Por lo mismo, pocos se atreven a referirse a las diferencias entre Jara y la dirigencia de la colectividad.

La diputada comunista Nathalie Castillo se limitó a decir que “el PC ha demostrado en estos meses su unidad de acción y la firmeza de avanzar con todos nuestros esfuerzos apoyando a Jeannette Jara. No solo el presidente del partido ha valorado su desempeño y liderazgo, sino que también ha destacado el trabajo de nuestra candidata, su gira por Chile y adhesión ciudadana”.

En el comando de Jara, en tanto, celebran que ella decididamente haya tomado distancia de su colectividad.

“Jeannette Jara es una mujer que no teme decir lo que piensa, que llama las cosas por su nombre y que, más allá de las distancias que pueda provocar con su partido de origen, lo que la mueve es el bien común de Chile (...). Lo que uno espera de un Presidente es que hable a la gente con honestidad, y claramente ven las cosas distintas Jara y Carmona”, dijo el diputado Eric Aedo (DC), uno de los integrantes del equipo de Jara.

La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), una de las voceras de Jara, enfatizó que ella “al minuto de ganar la primaria (...) ya no es la candidata del PC, es la candidata de un amplio bloque político que tiene distintas sensibilidades que ella tiene que representar”.

La legisladora agregó que “sin duda (Jara) ha marcado las diferencias en varios temas con Lautaro Carmona: el tema Jadue, las relaciones internacionales, etcétera. Tiene fundamentalmente una expresión con esta amplitud que ella representa (...). El PC en el minuto uno le dio la posibilidad de tener una libertad de acción que es la que corresponde a una candidata de la centroizquierda. Las distancias son lógicas, tienen que ocurrir. Pero yo espero, sí, que ocurra la fraternidad que corresponde desde la presidencia del PC”.

Laura Albornoz, otra de las voceras, complementó: “Jeannette Jara ha enfrentado esta campaña con respeto y apertura, incluso cuando ha echado de menos mayor fraternidad en espacios donde compartimos un mismo proyecto de país. Su liderazgo se basa en la convicción, la autonomía y el compromiso con una centroizquierda unida, capaz de entregar soluciones concretas a las personas”.

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

