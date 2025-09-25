SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial

La abanderada oficialista abordó este miércoles los impasses registrados con ambos correligionarios en el marco de su campaña presidencial.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

La abanderada presidencial oficialista y de la DC, Jeannette Jara, se refirió esta noche a las diferencias que ha mantenido en las últimas semanas con el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y con el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

En el caso del timonel comunista, a mediados de agosto, emitió dichos en contra de la gestión de Mario Marcel en Hacienda, los que generaron tensión al interior del comando de la exministra.

Cabe recordar que Carmona se refirió a Marcel como un “dios” que impidió el avance de políticas sociales por estrechar los recursos.

Y pese a que recibió reproches transversales en el oficialismo, desde donde incluso pusieron en duda el respaldo de Carmona a Jara, el jefe del PC negó haber perjudicado su candidatura y afirmó que la apoyan absolutamente.

Y esta noche, en conversación con Pedro Carcuro, la extitular del Trabajo fue requerida por el tema.

Así, indicó que con Carmona “tenemos opiniones distintas en muchas cosas”. “A veces entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta”, indicó.

“Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”, aseguró la carta oficialista.

Ante la insistencia de si lo que ha sentido es falta de fraternidad -como expresó- o falta de lealtad, Jara sostuvo: “Prefiero ni siquiera calificarla, la verdad”.

Duelo con Daniel Jadue

En la ocasión, Jara también tuvo palabras para su pugna con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien el Ministerio Público acusa por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

El duelo entre ambos comenzó en la definición presidencial del PC, cuando Jadue, por ejemplo, cuestionó la reforma de pensiones de Jara, considerada como el principal logro de la comunista durante su período en el gobierno.

Asimismo, la otrora autoridad comunal se adelantó en informar una eventual suspensión de militancia en el PC de la exministra para dar un gesto al centro político, lo que nunca se concretó. La entrega de esta información generó molestia en el entorno de Jara y en el oficialismo en general.

Y el mes pasado, Jara reavivó el duelo al cargar en contra de la candidatura de Jadue, inscrito como carta del PC a la diputación en el distrito 9. Esto, antes de que el Tricel impidiera su postulación.

Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, dijo la exministra del Trabajo, en referencia a la polémica por el rol de Jadue en el caso Farmacias Populares.

Y ante la consulta de Carcuro, esta noche Jara indicó que con el exalcalde “no somos personas cercanas, somos compañeros de partido. Yo entiendo que él está pasando por un momento complejo. Espero que lo solucione”.

Sin embargo, señaló que “he sentido un poco como de falta de fraternidad, por decirlo de alguna manera. Así como falta de cariño”.

Más sobre:Elecciones 2025Jeannette JaraPCLautaro Carmona

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores

Detienen a cinco sujetos que robaron camión cargado con 24.000 botellas de ron en Quilicura

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

“Hay Panzer para rato”: Senador Insulza agradece los mensajes de apoyo tras problemas cardíacos

Jeannette Jara da giro y rectifica su opinión sobre el régimen de Cuba: “Claramente no es una democracia”

Diputado Arroyo (PSC) protagoniza detención ciudadana en el centro de Concepción

Lo más leído

1.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

5.
Con 31 personas ya inscritas: Fonasa inicia Modalidad de Libre Elección del Sistema de Acceso Priorizado

Con 31 personas ya inscritas: Fonasa inicia Modalidad de Libre Elección del Sistema de Acceso Priorizado

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial
Chile

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial

Detienen a cinco sujetos que robaron camión cargado con 24.000 botellas de ron en Quilicura

“Hay Panzer para rato”: Senador Insulza agradece los mensajes de apoyo tras problemas cardíacos

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años
Negocios

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

El gigante belga Carmeuse toma el control de Cementos Biobío: grupo será presidido por abogado chileno

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino
El Deportivo

No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino

Con Iván Román como titular, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli avanza a las semifinales de la Copa Sudamericana

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso
Cultura y entretención

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores
Mundo

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?