Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial

La abanderada presidencial oficialista y de la DC, Jeannette Jara, se refirió esta noche a las diferencias que ha mantenido en las últimas semanas con el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y con el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

En el caso del timonel comunista, a mediados de agosto, emitió dichos en contra de la gestión de Mario Marcel en Hacienda, los que generaron tensión al interior del comando de la exministra.

Cabe recordar que Carmona se refirió a Marcel como un “dios” que impidió el avance de políticas sociales por estrechar los recursos.

Y pese a que recibió reproches transversales en el oficialismo, desde donde incluso pusieron en duda el respaldo de Carmona a Jara, el jefe del PC negó haber perjudicado su candidatura y afirmó que la apoyan absolutamente.

Y esta noche, en conversación con Pedro Carcuro, la extitular del Trabajo fue requerida por el tema.

Así, indicó que con Carmona “tenemos opiniones distintas en muchas cosas”. “ A veces entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta” , indicó.

“Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”, aseguró la carta oficialista.

Ante la insistencia de si lo que ha sentido es falta de fraternidad -como expresó- o falta de lealtad, Jara sostuvo: “Prefiero ni siquiera calificarla, la verdad”.

Duelo con Daniel Jadue

En la ocasión, Jara también tuvo palabras para su pugna con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien el Ministerio Público acusa por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

El duelo entre ambos comenzó en la definición presidencial del PC, cuando Jadue, por ejemplo, cuestionó la reforma de pensiones de Jara, considerada como el principal logro de la comunista durante su período en el gobierno.

Asimismo, la otrora autoridad comunal se adelantó en informar una eventual suspensión de militancia en el PC de la exministra para dar un gesto al centro político, lo que nunca se concretó. La entrega de esta información generó molestia en el entorno de Jara y en el oficialismo en general.

Y el mes pasado, Jara reavivó el duelo al cargar en contra de la candidatura de Jadue, inscrito como carta del PC a la diputación en el distrito 9. Esto, antes de que el Tricel impidiera su postulación.

“Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, dijo la exministra del Trabajo, en referencia a la polémica por el rol de Jadue en el caso Farmacias Populares.

Y ante la consulta de Carcuro, esta noche Jara indicó que con el exalcalde “no somos personas cercanas, somos compañeros de partido. Yo entiendo que él está pasando por un momento complejo. Espero que lo solucione”.