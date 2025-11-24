BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    Vidal además destacó la estrategia de tomar algunas de propuestas de otros candidatos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Pedro Rodríguez.

    Cada vez falta menos para la segunda vuelta presidencial y el vocero del comando de Jeannette Jara, Francisco Vidal, se refirió a las posibilidades de victoria que tiene la candidata de imponerse a José Antonio Kast señalando que depende de si logra conquistar el voto popular.

    En conversación con Radio Duna es que Vidal señaló que “yo diría que la campaña debería estar enfocada a recuperar un voto que es muy importante, que es muy masivo además, que es el voto popular y sectores medios. Ahí está, yo creo, el colchón de reserva que tiene la candidatura de Jara”.

    Según agregó, “Franco Parisi dice que el 65% de su electorado va a votar nulo o blanco. Las encuestas dicen otra cosa. Y, en mi opinión, la posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”, añadiendo que “para decirlo con números, Jara no puede sacar en la segunda vuelta lo que sacó en la primera vuelta en la comuna más grande y popular de Chile, Puente Alto. Tiene que pasar del 35 al 65. Lo demás, diría el Presidente Lagos, es música”.

    En la ocasión, Vidal también abordó la estrategia tomada por la candidata de tomar algunas de las propuestas realizadas por los otros candidatos señalando que “me parece que ha sido la actitud correcta".

    “Yo no recuerdo, desde el 90′ para adelante, una candidatura que tiene un amplio campo de crecimiento que adopte, asuma como propias, temas relevantes de otras candidaturas. Yo creo que es importante lo que está haciendo Jara en materia de Parisi, en materia también de Matthei, en materia de Mayne-Nicholls”, expresó.

    Respecto a los votos obtenidos por Parisi, Vidal mencionó que “Yo creo que la candidata Jara tiene que ir a todo Chile, pero creo que va a estar dos o tres días en el norte, precisamente porque ahí está el mayor y mejor resultado de Parisi, y particularmente en la región de Antofagasta”.

    En la misma línea al abordar la ventaja de Kast es que apuntó que “los candidatos que tienen más ventaja históricamente tienden a no ir a mayores debates, porque están más seguros, no quieren correr riesgo. Es una ventaja objetiva del que va más adelante, pero tiene, como todas las cosas de la vida, un problema, y es que la ciudadanía espera más información, más fundamentos, más argumentos de las propuestas que se hacen”.

    “Hay que confrontar las ideas, no las personas. Estamos en un sistema democrático que garantiza el voto libre, secreto e informado. Lo que tenemos que hacer, incluso pensando en el 15 de diciembre, el día después, es un país que optó, pero es un país que no se desarma”, señaló.

    Más sobre:Francisco VidalJeannette JaraEleccionesElecciones Presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    Economistas prevén una inversión creciendo hasta sobre 5% en 2026 por menor incertidumbre, liderada por minería y energía

    Claudio Raddatz, BC: “Tenemos una economía que no es inmune, pero que cuenta con mecanismos para mitigar el impacto de shocks”

    Fitch y recorte de gasto de US$6 mil millones propuesto por Kast: “Vemos como un reto que se logre en tan poco tiempo”

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”
    Chile

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación
    Negocios

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Economistas prevén una inversión creciendo hasta sobre 5% en 2026 por menor incertidumbre, liderada por minería y energía

    Claudio Raddatz, BC: “Tenemos una economía que no es inmune, pero que cuenta con mecanismos para mitigar el impacto de shocks”

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura
    El Deportivo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Un pasillo de espaldas y en silencio: la protesta de Estudiantes de La Plata contra Rosario Central tras su polémico título

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne
    Mundo

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”