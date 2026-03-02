SUSCRÍBETE
    Política

    Frente Amplio hace balance del periodo de Boric: “Hubo cosas que no se lograron, pero se gobierna con la realidad que toca gobernar”

    Aludiendo al inicio del periodo de esta administración, el secretario general del FA reconoció que el rechazo al primer proceso constituyente “fue un remezón importante".

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    El secretario general del Frente Amplio Andrés Couble.

    A solo días del cambio de mando, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, hizo un balance de la gestión del Presidente Gabriel Boric y dio luces del ánimo en el oficialismo tras el quiebre de este verano por la Ley Naín Retamal y su aplicación en el dictamen del caso Gatica.

    En conversación con radio 13c en la mañana de este lunes, Couble aseveró que “no daría (nada) por cerrado hasta el último día, el Presidente lo ha dicho varias veces, acá se gobierna hasta el último día y por eso creo que hay que ponerle la energía y el ánimo para todavía empujar aquellas cosas que están pendientes”.

    Aludiendo al inicio del periodo de esta administración, el dirigente reconoció que el rechazo al primer proceso constituyente “fue un remezón importante, no sólo el resultado mismo, sino el proceso en sí, ya que incluía una incertidumbre inicial al gobierno respecto a cuál iba a ser el desenlace y por lo tanto cuál iba a ser el quehacer del gobierno”.

    El Presidente Gabriel Boric en una actividad de su partido.

    Pese a ese rechazo, defendió que “eso no quita que yo, y por lo que he conversado dentro del partido, creamos que ese texto era mejor que la Constitución actual”.

    Al ser consultado sobre el estado de las relaciones al interior del oficialismo y ad portas del comité político que se retomará este lunes, contestó que “las comunicaciones si existen” y que “algo positivo es que todos los partidos que iniciaron este gobierno llegan hasta el final y en una coalición que se tuvo que armar sobre la marcha”.

    “¿Cuándo se va a poner a prueba si efectivamente actuamos y estamos en unidad? Si suscribimos un pacto electoral conjunto”, sostuvo.

    El secretario general del FA Andrés Couble

    En cuanto a la gestión gubernamental, aseveró que “es cosa de ver programa, se sabe que hay cosas que no se lograron, pero también hay un consenso bastante transversal de que se gobierna con las condiciones y la realidad con la que toca gobernar”.

    “Un ejemplo importante es la reforma de pensiones. Estuvo 10 años trabada sin ser capaz de sacar adelante algo que era urgente, que las pensiones de los adultos mayores eran bajísimas. ¿Era todo lo que queríamos? Claramente no, nosotros proponíamos el fin de la AFP y lo seguimos creyendo ¿se logró avanzar en algo importante que le mejora la vida a los chilenos y particularmente a los adultos mayores? Claramente sí“, añadió.

