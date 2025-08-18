SUSCRÍBETE
Política

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

El partido del Presidente Gabriel Boric no presentará candidatos a la Cámara Alta en esta circunscripción. Eso, sin embargo, no frena la posibilidad de que la expresidenta de la Convención sea candidata.

Cristóbal Fuentes 
Cristóbal Fuentes
Denuncian en Contraloría que Usach habría financiado con fondos públicos “gira por el Apruebo”

De viernes a sábado, los equipos negociadores de los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) pasaron de largo en la sede del Partido Socialista (PS).

Uno de los puntos que se despejó es que el Frente Amplio no llevará una candidatura senatorial en La Araucanía, como en un momento esperaban. De hecho, eran tres los nombres que se mencionaban para competir ahí: Verónica López-Videla, Camilo Villagrán y la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon.

Sin embargo, el resultado de la negociación fue que el FA no llevará ningún candidato en esta circunscripción. Sí lo harán el Partido Liberal (con Eugenio Tuma), el Partido Radical, el PS, el PPD, la DC (Francisco Huenchumilla) y el PC.

Loncon, en todo caso, no necesariamente quedaría fuera de la papeleta. Como se trata de una independiente -cercana al FA pero que no milita-, el PC vio una oportunidad en su nombre y le ofreció el cupo.

Su candidatura aún no está cerrada, puesto que el PC cuenta con otro nombre que podría competir por esa circunscripción: el abogado Sergio Ehijos. Quién se queda con el cupo es algo que se resolverá en las próximas horas.

Hace unas semanas, en entrevista con La Tercera, Loncon se refirió a sus conversaciones con el Frente Amplio. “Por el momento, (ese partido) es donde se me están abriendo las puertas. De todas maneras, mi nombre está a disposición dentro de esta lista única. Y también está a disposición para apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara”, dijo.

Para llegar a la resolución de que , fue necesario que el PC depusiera su aspiración de competir por las diputaciones de la Región de La Araucanía, en los distritos 22 y 23. Ahí no llevan ninguna candidatura, mientras que el FA lleva dos en cada uno: Luis Penchuleo y la también exconvencional Manuela Royo (en el 22), y la actual diputada Ericka Ñanco y Chrtistian Dulansky en el 23.

