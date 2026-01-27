Futura ministra de Seguridad previo a visita a El Salvador: “Esto no es cortar y pegar. Hay que llevar lo mejor a Chile”

Posterior a la confirmación del viaje del presidente electo, José Antonio Kast, a El Salvador, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue consultada sobre qué medidas podría recoger Chile del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de Nayib Bukele.

La próxima titular de Seguridad, que acompañó a Kast en su gira por Centroamérica y el Caribe, fue enfática en su respuesta: “No se trata de cortar y pegar”.

“Nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país“, agregó.

Por su parte, sobre la participación de Steinert, Kast dijo: “Sería muy importante para nosotros que la ministra de Seguridad también pueda conversar con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador (Gustavo Villatoro) y conocer cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria en el país”.

¿Qué hará Kast en El Salvador?

El viaje de Kast a El Salvador iba a ser a principios de esta semana, pero debido a condiciones climáticas, tuvo que ser postergado para esta noche.

Con todo, Kast detalló que el día viernes se contempla que él y su equipo tengan una serie de actividades en dicho país, entre ellas, reunirse con Bukele.

Además, se contempla la visita del republicano y su comitiva al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la misma jornada, así lo confirmaron desde su equipo.