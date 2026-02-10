Futuro ministro de Kast responde a Boric: “También es batalla cultural trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina”

Martín Arrau, la carta para liderar el Ministerio de Obras Públicas en el próximo periodo, rebatió este martes las críticas que hizo el Presidente Gabriel Boric hacia el discurso que dio José Antonio Kast en Bruselas, la semana pasada.

En su intervención en la VII Cumbre Transatlántica, Kast cargó contra lo que llamó el “feminismo ideológico”, el “indigenismo radical”, el “ambientalismo extremo” y el “animalismo radical”. Se trata de su discurso más ideológico desde que fue electo.

Y ayer, en la ceremonia de promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Presidente Gabriel Boric aludió indirectamente a los dichos de Kast. “Por eso esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural" , dijo.

De momento Kast, quien se encuentra de vacaciones, no ha respondido estos emplazamientos. Sí lo hizo Arrau, en declaraciones recogidas por Biobío Chile: “Yo lo único que le puedo decir es que también es una batalla cultural estar trabajando“.

“Trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos y ahí, desde la obra pública, aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad de llegar a la hora y de hacer la pega como corresponde”, añadió.