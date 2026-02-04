SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Tras su alocución en Bruselas, donde apuntó contras los "ismos" de la izquierda y recordó a Jaime Guzmán, en el sector algunos tomaron distancia de las palabras del presidente electo. En su entorno, defendieron el discurso.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Ni en el oficialismo ni en la oposición pasó desapercibido el discurso con el que José Antonio Kast intervino este martes en en la VII Cumbre Transatlántica en Bruselas, un foro -que convoca a líderes conservadores y de ultraderecha- organizado por el Political Network for Values (PNfV).

    Allí, el futuro mandatario dio su discurso más ideológico desde que resultó electo presidente en diciembre pasado. En su alocución, no solamente mencionó al asesinado exsenador Jaime Guzmán, sino también no dudó en apuntar contra los “ismos” de la izquierda: el “feminismo ideológico”, el “indigenismo radical”, el “ambientalismo extremo” y el “animalismo radical”.

    Para varios, su intervención marcó un contraste claro con su discursos previos, donde había evitado entrar en temas de la denominada “batalla cultural”, llamando a la unidad y el trabajo coordinado “más allá de las diferencias”. Así lo hizo, por ejemplo, la semana pasada en su alocución en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en el marco de su gira por Centroamérica.

    Ese foco, creen algunos en el futuro oficialismo, no ha quedado claro en su periplo por Europa, donde advierten se alejó del relato del “gobierno de emergencia”, en el cual las prioridades son seguridad y economía.

    En el sector, algunos en privado no solo cuestionan el discurso, sino también el objetivo del viaje que -a diferencia de sus otras giras- acusan que pareciera tener un foco más ideológico y personal, pensando en estrechar los vinculos con la ultraderecha europea.

    Por ejemplo, uno de los que se refirió a la alocución de Kast fue el senador de Evópoli, Felipe Kast. En entrevista con T13 Radio, el parlamentario afirmó que “José Antonio Kast y el Partido Republicano no pueden dejar de ser lo que son, ellos lo dijeron. No nos extrañemos de que lo que han venido planteado por muchos años lo sigan planteando”.

    En ese sentido, agregó que la pregunta “es cómo se va a traducir eso en políticas públicas y, por lo tanto, no creo que sea bueno anticiparse (...). Yo tiendo a creer que tiene la habilidad de ir a hablarle a distintos mundos”.

    Y recalcó que “hay ciertos extremismos que plantea José Antonio Kast que por supuesto que los liberales compartimos mucho y hay otros que no. Así que veremos cuáles son los que pueda plantear en su minuto”.

    El senador de Demócratas, Matías Walker también tomó distancia. Si bien afirmó a La Tercera que se queda “con el fondo de un discurso centrado en la persona y en las libertades públicas. Y en el deber del Estado social y democrático de derecho de garantizar la seguridad de las personas”, recalcó que “el Parlamento Europeo es un entorno plural e ilustrado que va al fondo y no a los ismos; la cuna de liderazgos diversos en Europa”.

    En ese sentido, agregó que espera que “en una próxima visita del Presidente a Europa pueda incluir un encuentro con el canciller Merz de Alemania, que ha logrado efectivamente aislar a los extremos y a los ismos, sobre la base de la defensa de los valores de la democracia liberal y la economía social de mercado, a partir del multilateralismo”.

    Esta última ha sido justamente una de las principales inquietudes de la gira de Kast en la derecha más liberal. Según apuntan en privado, encuentros como los con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no tienen ninguna relevancia para el país y solo se dan debido a una afinidad ideológica. Por lo mismo -creen- se debería haber buscado otro tipo de bilaterales.

    En esa línea, añaden, que a diferencia de las otras giras, el objetivo del viaje ha sido poco claro.

    En el entorno de Kast, en todo caso, defienden el periplo y afirman que se ha enfocado principalmente en temas de seguridad, inmigración e inversión.

    Además, recalcan que, en ningún caso, el republicano se desviará de la agenda con la que fue elegido. Que su intervención está en sintonía con el foro al que fue invitado.

    “Se pueden generar muchos vínculos en temas que nos interesan como temas de seguridad, temas de inmigración, temas de emprendimiento, energía, agricultura”, dijo este martes el presidente electo.

    Y agregó: “Chile necesita inversiones y nosotros esperamos darles la certeza, la seguridad de que Chile es un país estable que va a tener todas las normas para generar inversiones de largo plazo”.

    Este miércoles, en tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la intervención de Kast en Bruselas, refutando -como han deslizado algunos- que el republicano con su intervención se aleje del “gobierno de emergencia” que prometió en su campaña.

    “No hay contradicción alguna, todo lo contrario. Efectivamente, lo que va a partir del 12 de marzo es un gobierno de emergencia poniendo el foco en las prioridades (...). Y no es contradictorio con decir que estamos atravesando una crisis moral muy profunda, donde se ha perdido la lógica de las jerarquías dentro de las prioridades en Chile. Ejemplo de ello es que uno puede estar preocupado de candidaturas internacionales que tienen poco futuro”, cuestionó.

    Y añadió: “Nosotros hemos visto en todos estos días reuniones del presidente electo con distintas personas.¿Quién podría reclamar en el fondo porque se junta con Giorgia Meloni si se ha juntado con Lula? Es absurdo. El presidente de la República tiene, a mi juicio, el deber ético y moral de reunirse con todas las miradas, con todos los mandatarios internacionales".

    En el sector, en tanto, advierten que si bien Kast está en su derecho de mantener su línea ideológica, el foco tiene que estar en la gestión.

    “Los presidentes tienen que tener las dos cosas. Por una lado les toca administrar los problemas del país (...), y evidentemente tienen una ideología detrás que podrán mencionarla en discursos y formular políticas públicas para llevarla adelante”, planteó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri en entrevista con radio Duna.

    Y recalcó: “Lo que no puede pasar es que olvide administrar so pretexto de la ideología”.

