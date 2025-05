Galilea se suma a críticas contra Parisi por cuestionar salud mental de Matthei: “Fue una agresión gratuita”

Son varias las voces de Chile Vamos que salieron a blindar a su candidata presidencial Evelyn Matthei luego de que su contendor del PDG, Franco Parisi, cuestionara su salud mental.

El senador y timonel de RN, Rodrigo Galilea, se había abstenido de hablar al respecto, pero esta jornada rompió el silencio y arremetió contra el abanderado opositor.

“Todas las campañas políticas tienen cierto nivel de rudeza. Evelyn Matthei tiene clarísimo de que su campaña no se basa en estar criticando personalmente a nadie, no va a criticar ni va a salir a decir cosas agresivas en contra ni de José Antonio Kast, ni de Carolina Tohá, porque no es su estilo”, comenzó diciendo el senador en Desde la Redacción de La Tercera.

“Nuestro rival además no está en la derecha, sino que está en quienes son herederos de este gobierno y por tanto hacia allá se define nuestro camino de marcar las diferencias con lo que ha sido este gobierno y por donde nosotros creemos que pueden mejorar sosteniblemente las cosas partiendo por seguridad y siguiendo por economía”, continuó.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En esa línea, agregó: “Hay otro tipo de críticas y de agresiones porque hay ciertas frases que dejan de ser críticas y pasan a ser agresiones, como es lo que dijo Franco Parisi”.

“Eso no lo he comentado, pero me parece simplemente una agresión gratuita ”, acusó.

“Nosotros jamás vamos a responderle en ese tono a nadie, ni vamos a tratar en ese tono a nadie, porque simplemente está fuera de las normas razonables de civilidad y de lo que debe ser una legítima competencia política con la Presidencia de la República”, concluyó el líder de Renovación Nacional.