    Política

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino

    Respecto de las llamadas que hizo el Presidente a Kast para darle cuenta de las implicancias del cable submarino, y que no fueron atendidas, acotó: "Uno siempre logra la forma (de comunicarse). A lo mejor había que enviar un emisario a la casa del presidente electo, haberse comunicado con el ministro del interior, conmigo”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El futuro ministro Serpres y expresidente del Senado José García Ruminot. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, se refirió este miércoles al quiebre que se evidenció ayer entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

    Pese a que ambos tenían pactado reunirse a las ocho de de la mañana del martes, especialmente para tratar el asunto del cable chino, la reunión terminó abruptamente 22 minutos después.

    Según transmitió Boric, el motivo fue que Kast le pidió que se retractase de sus dichos, vale decir, que sí le había informado del proyecto de China Mobile. Kast, horas después, matizó que le había solicitado “aclarar” este punto ya que, a su juicio, la información que Boric le transmitió antes de que supieran las sanciones de Estados Unidos contra tres funcionarios de gobierno solo fue enunciada y no entregada con la profundidad que ameritaba.

    Con todo, el impasse terminó con más de una treintena de bilaterales entre autoridades entrantes y salientes suspendidas a solo una semana del cambio de mando.

    Santiago, 3 de marzo de 2026. El Presidente Gabriel Boric habla con la prensa luego de la interrumpida reunión privada con el presidente electo, José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Cuesta entender que el presidente Boric no haya convocado al presidente electo y a su equipo a una reunión especial de tal manera de informarle de esta situación”, criticó en conversación con radio Infinita García Ruminot.

    El senador, además, hizo ver que “Chile es una economía pequeña frente a estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y por lo tanto tiene que hacer un manejo súper prudente, equilibrado. Ambos son socios importantes para Chile, entonces, mayor razón para haberle dado esta información que iba manejando el gobierno actual, para haberle dado la importancia que tenía”.

    En ese sentido, criticó que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz -cuya visa se encuentra suspendida a modo de sanción de EE.UU.- no haya informado esto a su sucesor, Louis de Grange aunque el primero se haya excusado de ello por considerarlo confidencial. “Con mayor razón entonces”, apuntó.

    El presidente electo José Antonio Kast. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Respecto de los esfuerzos infructuosos de Boric de comunicarse telefónicamente con Kast el día que se conocieron las sanciones, García defendió: “A mí la experiencia me dice que cuando uno quiere conversar con alguien, más todavía cuando se trata de materias extraordinariamente, no sólo importantes, yo diría fundamentales, vitales, para nuestro país, uno siempre logra la forma de hacerlo. A lo mejor había que enviar un emisario a la casa del presidente electo, haberse comunicado con el ministro del interior, conmigo”.

    Por otra parte, en alusión a la llamada del 18 de febrero entre Boric y Kast en la que se trató, entre otras materias, el cable submarino, el senador acotó: “Es probable que cuando a ti te hacen una enumeración de materias, la más importante o la primera que te dicen no es la que evidentemente es más fundamental para el país, uno a lo mejor no le da en ese minuto la trascendencia que tiene. Yo creo que aquí ameritaba de que la llamada hubiese sido especialmente y prácticamente únicamente por lo que era la situación del cable chino".

    “Todo lo que ha venido ocurriendo después demuestra, yo lo veo así, la liviandad con que el gobierno del Presidente Boric tomó esta materia”, añadió. Sobre la posibilidad de retomar las bilaterales dijo: “No descarto nada, pero lo veo difícil”.

    Más sobre:José García RuminotSegpresJosé Antonio KastGobiernoGabriel BoricCable chinoProyecto chinoCable submarino

