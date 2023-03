General subdirector de Carabineros confirma reunión de Jorge Valdivia con tres generales y descarta intervención en procedimiento policial

Tras la polémica que generó la llamada de la diputada RD Maite Orsini a una general de Carabineros tras un control de identidad a Jorge Valdivia, realizado a fines enero, en Vitacura, esta jornada se abrió un nuevo flanco en el caso, luego de que durante esta jornada se informara que, días después, el exfutbolista recibió una invitación del general director (S) de Carabineros, Marcelo Araya, para asistir al Edificio Norambuena, sede institucional de la policía uniformada, donde fue recibido por tres generales de la institución.

Esta noche, el propio general Araya, general subdirector de la institución, reconoció que el exvolante de la Selección Nacional fue recibido por los los generales Jean Camus, jefe de la Zona Este; Marcelo Lepín, jefe de la Zona Oeste, y el jefe de la Zona Metropolitana, Carlos González, aunque descartó que haya existido una intervención en el procedimiento policial que involucró a Valdivia.

Los generales le explicaron a Valdivia que había una investigación administrativa para dilucidar qué había ocurrido en el control de identidad del cual fue objeto, pero que los policías no lo reconocieron cuando practicaron la fiscalización. El exjugador fue llevado esposado a un cuartel policial por no andar con su carné de identidad y, a juicio del otrora profesional del fútbol, la policía habría excedido sus atribuciones.

El supuesto “trato preferencial” otorgado a Valdivia -que incluyó esta reunión en la cual el ex futbolista se tomó fotografías con varios uniformados- generó cuestionamientos desde diversos sectores, por lo cual desde Carabineros salieron esta jornada a aclarar la situación.

En declaraciones a la prensa, el general subdirector, Marcelo Araya, indicó que “efectivamente, esa reunión a la cual se hace mención, en la cual participan tres generales de Carabineros, efectivamente se realizó”.

Asimismo, Araya reconoció que tuvo contacto con la diputada Orsini para conversar sobre el caso.

“Quien habla también tuvo contacto telefónico con la honorable diputada Maite Orsini, a la cual se le explicó también el procedimiento en el cual se había visto involucrado el señor Jorge Valdivia, pero también quiero dejar claro que, dada la temporalidad, no hubo intervención en el procedimiento policial cuando ocurrieron los hechos, es decir no hubo mando que solicitara algún antecedente o alguna modificación respecto del procedimiento propiamente tal”.

Agregó que “una vez que se entregan estos antecedentes, tampoco hubo una intervención respecto de los cursos de acción que son posteriores”.

El general Araya, quien al momento del procedimiento fungía como general director (S) de la institución, indicó que “no se me solicitó intervenir, modificar o incidir en el procedimiento que ya había sido adoptado, y si hubiese sido de esa manera, yo no lo hubiese aceptado, porque no corresponde”.

La reunión con los generales

Sobre la reunión de Jorge Valdivia con los tres generales en cuestión, Araya indicó que “le dispuse al general Camus que tomara contacto con el señor Jorge Valdivia en atención a que en esta conversación que se sostuvo con la diputada (Maite Orsini), solicitó también, en este caso, si se le podía explicar cuáles eran los cursos de acción que la institución iba a realizar”

“Por lo tanto, en vista de eso, que es una práctica que no tiene inconveniente, el general Camus efectivamente tomó conocimiento y se contactó (con el exfutbolista), a lo cual acordaron una reunión en la jefatura de zona y en la cual, vuelvo a reiterar, se le explicó cuáles son los cursos de acción, en qué consiste una investigación administrativa y sobre todo se comprometió a participar de esta investigación, por lo tanto, no hubo otra intervención”, agregó la autoridad.

Consultado respecto de los cuestionamientos que se generaron debido al tenor de la reunión, el general subdirector de Carabineros indicó que efectivamente los funcionarios se tomaron fotos con el exvolante de Colo Colo.

“Yo no sé si es malo, si es bueno, a lo mejor es algo que vamos a tener que evaluar, pero también en la práctica, en las reuniones que son habituales, y no solamente de los mandos que son generales, sino que también a nivel de prefecturas, de unidades, es habitual que alguien se saque fotografías”, sostuvo el general Araya.

Consultado si un ciudadano común y corriente podría acceder a una reunión con generales de la institución de tener un problema similar, el general Araya manifestó: “Quiero ser muy claro, esto es una práctica que se realiza, yo diría que no habitualmente. Tratamos, por supuesto, de dar la mayor cantidad de satisfacción respecto de peticiones que se realizan por parte de distintas personas (…) Por la cantidad de procedimientos policiales, obviamente no vamos a poder en una (gran) cantidad, pero que sí se realizan, sí se realizan”, enfatizó.

Agregó que este tipo de citas se efectúan “cuando hay situaciones que son, llamémoslas inexactas, cuando hay dudas respecto de los procedimientos”. “Existen los canales disciplinarios, los canales administrativos también, para poder solicitar las respectivas reuniones, solicitar los antecedentes y poder saber, incluso, cómo finaliza un procedimiento administrativo en el cual Carabineros tiene la obligación de informarle y noticiar a quién ha sido involucrado en un procedimiento policial”.

Agregó que en este caso en particular, “más que hablar de un trato preferencial, aquí, a raíz de una conversación que hubo con una diputada que, vuelvo a insistir, no solicitó interceder, no solicitó algo que sea anómalo, lo que se hace es tomar contacto con esta persona (Jorge Valdivia) para explicarle precisamente cuáles iban a ser los cursos de acción que se iban a realizar en materia administrativa”.

“Prueba de ello es que el señor Jorge Valdivia, en esta investigación, ya prestó la declaración y por lo tanto son los antecedentes con los que el mando que es llamado a resolver tiene que tomar la decisión que corresponde”, indicó el general Araya, en relación con la investigación administrativa que se está llevando adelante en Carabineros para ver si el procedimiento que involucró al exfutbolista fue realizado de forma correcta.

Finalmente, consultado por la reacción del general director Ricardo Yáñez respecto de la reunión de los tres generales con Jorge Valdivia, el general Araya señaló que “son situaciones que, obviamente, nosotros las conversamos, las vamos a analizar, vamos a tener que ver bien qué es lo que ocurre en este tipo de procedimientos, porque pareciera ser que todo también está centrado en la fotografía, si fue o no fue prudente; bueno, lo vamos a ver, no tenemos ningún problema y si tenemos que asumir esa crítica, lo haremos y si tenemos que corregir algún tipo de procedimiento, lo vamos a hacer”, cerró el general subdirector.