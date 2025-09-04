Gobierno condena “red de bots” que estarían detrás de ataques a Matthei y Jara
Un reportaje expuso a un grupo de personas que se concertó para publicar contenido en contra de las abanderadas presidenciales, y en el que se apunta a un director de Canal 13. “Esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13″, dijo la vocera, Camila Vallejo.
El gobierno condenó este jueves la “red de bots” liderada por un grupo de sujetos que estarían detrás de los ataques a la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, y a la abanderada oficialista, Jeannette Jara.
El reportaje de Chilevisión dio cuenta que actuaban concertados y con amenazas. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otros “trolls” habrían estado detrás de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer. La aspirante a La Moneda y su sector responsabilizaron a adherentes republicanos de instalar esta idea.
También se menciona la cuenta “Patitoo_Verde”, y que es relacionada a un integrante del directorio de Canal 13. Dicho perfil estaría detrás de ataques a Jara y también al gobierno.
Tras lo revelado la noche del miércoles por el reportaje, en esta jornada La Moneda entregó una declaración expuesta en redes sociales por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo.
“Sobre reportaje de CHV, como gobierno queremos señalar: 1. Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al gobierno y al propio Presidente", dice.
Y luego agrega: “2. El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan. Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13″.
