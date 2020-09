Gobierno pide la renuncia al intendente de Magallanes en medio de alza de casos de Covid-19 en la región

José Fernández abordó su salida con el medio local El Magallánico, donde aseguró que "yo no he presentado renuncia, me la pidieron”. Desde el gobierno, en tanto, mediante un comunicado, señalaron que el ahora exjefe regional renunció a su cargo y que dicho puesto lo asumirá Jennifer Rojas García.