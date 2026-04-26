Presidenta de Demócratas: “Con Evópoli tenemos coincidencias y debemos apuntar a fortalecer el centro político”

El viernes pasado, el Tribunal Calificador de Elecciones revocó la disolución de Evópoli. La noticia fue leída con atención al interior de Demócratas, colectividad que no corrió con la misma suerte y llegó a su fin como partido tras no alcanzar el umbral de parlamentarios necesarios en la elección pasada. Desde entonces, se mantiene activa como movimiento político.

La presidenta de Demócratas, la diputada Joanna Pérez, dice a este medio que “nos parece positivo que se haya resuelto la situación de Evópoli, porque siempre es bueno para la democracia contar con partidos fortalecidos”.

Consultada sobre la posibilidad de que los adherentes del movimiento entren al partido de centroderecha, la parlamentaria respondió que “desde Demócratas siempre hemos tenido disposición al diálogo y a construir acuerdos. Con Evópoli tenemos muchas coincidencias y en esa línea debemos abrir una conversación que apunte a fortalecer el centro político en Chile”.

La posibilidad de incorporarse a Evópoli es una conversación que se ha dado al interior de Demócratas -así como también en lo que fue Amarillos por Chile- desde la pasada elección parlamentaria, cuando perdieron la legalidad. En ambos reconocen cercanía con la colectividad.

Sin ir más lejos, el senador Matías Walker -de Demócratas- hoy está incorporado en el comité de Evópoli de la Cámara Alta. También lo está Miguel Ángel Calisto, quien fue parte -como independiente- de la bancada demócrata en la Cámara de Diputados en el período legislativo pasado.

Pérez, además, afirmó que “hoy contamos con representación parlamentaria, presencia en regiones y un proyecto que queremos seguir consolidando. Por lo mismo, estas son conversaciones que se deben dar con responsabilidad, pensando en el país y en cómo fortalecemos una alternativa de centro seria y con propuestas. Esa es nuestra principal contribución al actual gobierno: aportar diversidad y lograr que represente efectivamente un arco que va desde la derecha hasta un centro político que represente mejor a la ciudadanía".

“Seguiremos trabajando en esa línea y, cuando corresponda, tomaremos definiciones sin apuros”, concluyó.