Gonzalo Winter: “(Si no gano) sería una derrota electoral del FA y de mi persona, no de una generación”

A un día de las primarias, el candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, se muestra cauteloso frente a los resultados y evita lanzar proyecciones.

Pese a que en un inicio no quiso asumir el desafío, mirando en retrospectiva asegura que fue la decisión correcta. “Hemos podido ser un aporte al país, sobre todo desde el punto de vista programático. Y ese programa es coherente con lo que ha dicho el FA desde su nacimiento y con lo que se ha impulsado desde el gobierno, y sobre todo es un programa que tiene mirada de futuro”.

¿Le acomodó el traje de candidato presidencial?

La verdad es que me sentí bien.

¿Se atreve a predecir un resultado?

Por supuesto que no, para eso está Pepe Auth. Lo que sí me parece interesante es que soy un convencido de que los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas. Y para que haya gobiernos progresistas debe haber bloques progresistas amplios y unidos. El hecho de que se realice esta primaria y que todos los partidos estemos determinados a gobernar juntos es bueno para el país. Aquí hay gobernabilidad y hay un bloque que es virtuoso para el país.

Si volviéramos al día uno del inicio de la campaña, ¿hay cosas que haría distintas?

Sí, muchas.

¿Como qué?

No lo diré ahora. Voy a hacer públicos los análisis después de la elección.

Desde un inicio dijo estar orgulloso del gobierno de Boric. ¿Fue una buena estrategia?

No lo hice por estrategia. Lo hice porque es cierto que mi candidatura representa un partido que ha sido parte del gobierno. También he dicho que me parece que algunos actores han intentado adjudicarse las cosas positivas del gobierno, pero no las negativas, que me parece que es algo contrario al liderazgo.

Andres Perez

¿Lo dice por el Socialismo Democrático?

No me refiero a nadie en particular, pero quienes concurrimos a la primaria en realidad somos todos igual de oficialistas. De hecho, hay dos ministras del comité político. Quizá yo soy el que se demoró menos en reconocerlo.

¿Cree que su partido va a pagar los costos por haber sido el principal partido de gobierno?

No. Creo que nuestro partido va a tener un buen resultado y espero ganar. Lo que sí es que, en general, en los debates, por alguna razón a mí me cuestionan los resultados del gobierno en las más diversas áreas, mucho más que a mis contrincantes.

Las encuestas muestran que en primer lugar está Jara, luego Tohá y en tercer lugar usted. Si eso se confirma, ¿es una derrota para su generación?

El Presidente Boric entró a La Moneda en coalición. Y esta es una primaria del oficialismo. Si eso que me plantea usted en la pregunta ocurriera, sería una derrota estrictamente electoral del FA y de mi persona, mas no de una generación ni de un proyecto político. Decir que es una derrota de una generación me parece desproporcionado, porque nunca hemos hecho un programa, una propuesta o un proyecto político en tanto generación.

¿Le preocupa el estado de la alianza de gobierno el día después?

No, para nada. Es muy difícil predecir cuál resultado produce qué cosa en noviembre. Pero quien sea el candidato del oficialismo debe, al día siguiente, convocar no solo a los presidentes de los partidos, que van a estar ahí raudos para poner la firma y honrar el compromiso, sino que a todo el corazón progresista de Chile. Nosotros como FA nos sentimos grandes artífices de esta coalición. Es el Presidente Boric el que la convoca. Por lo tanto, el domingo en la noche vamos a estar con mucho gusto apoyando al que gane. Y lo digo de una manera muy sincera.

Tohá estructuró su campaña aseverando que es la más competitiva uniendo al progresismo.

No estoy de acuerdo con eso. Ella tampoco lo sabe, es una frase de campaña que ella quiere creer, pero de la que no está segura. El que gane tiene que, en primer lugar, ser capaz de convocarlos a todos, independiente de que la unidad del bloque va a estar en términos formales, pero tiene que convocar emocionalmente a la amplitud del progresismo y luego de eso construir una mayoría social en torno a su idea.

Andres Perez

¿Y usted logra esa unidad más allá de lo formal?

Yo creo que sí. Nosotros ya le hemos ganado a la derecha, ya le ganamos a Kast. La única valla que he tenido en esta campaña fueron esos dos o tres días de polémica en torno a una determinada interpretación de mi franja. Pero no hay una frase que me puedan encontrar, por lo menos en los últimos cinco años, que uno pueda decir que he faltado al espíritu de unidad del progresismo. Y eso ha estado en mi conducta y en mi palabra, en mi acción y en mi retórica. En mi capacidad de tender puentes entre distintos sectores y en mi generosidad al actuar. Pero también, porque yo he visto que muchas veces los dilemas que atraviesa el mundo comunista con el mundo del Socialismo Democrático son más profundos que los que atraviesan ambos con nosotros. Porque no es lo mismo decir no me gustó tu franja a decir que tu partido gobierne le hace mal al país.

Y si no logra un triunfo, ¿cuál va a ser su rol en ese caso?

En un escenario en que pierdo la primaria, me voy a poner a disposición del que gane, en lo que el ganador me considere útil y necesario, sin pretensiones de ningún tipo. En política he tenido muy diversas tareas y las he ejercido todas con la alegría que se ejercen las tareas cuando se hacen por un determinado fin.

Hay quienes proyectan escenarios catastróficos si gana Jara.

Entenderse con Jeannette Jara es muy fácil.

Pero el comentario apunta al PC.

Ahí hay una distancia mayor, pero que sea más difícil no significa que sea imposible. Ahora bien, sí quiero hacerme cargo de una cierta falacia que hay, que es propia de una mirada antigua, una lógica que llegó muy firme en los 90, cuando se instaló esta teoría de que siempre el que tiende al centro gana la elección. La sociedad se ha vuelto mucho más compleja. Y esa teoría ya no es cierta. Por lo tanto, no creería que el que más apueste al centro es el que tiene mayores posibilidades de ganar la elección, porque eso dejó de ser así hace demasiado tiempo.