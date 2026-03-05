SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Felipe Alessandri y Flor Weisse, anunciaron la medida en apoyo a Felipe Donoso y "mientras existan dudas" en la contabilización de votos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Bancada UDI se resta de ceremonia del Tricel para este jueves.

    Un grupo de diputados reelectos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció este miércoles que no participará de la ceremonia de proclamación de los nuevos legisladores que realizará el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el ex Congreso Nacional, prevista para este jueves, a contar del mediodía.

    La determinación se da en apoyo de Felipe Donoso, actual diputado que compitió por la reelección en el distrito 17 y que aún tiene pendiente la resolución de un recurso para revertir el fallo dado por el Tricel y así obtener el cupo.

    Desde la UDI reclaman que Donoso habría obtenido 103 votos que no fueron contabilizados a su favor, con lo que arrebataría el cargo a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente, por lo que, tras la proclamación del tribunal, ingresaron un recurso de reposición con el que esperan solucionar la polémica.

    En paralelo y mientras se resuelve la nueva acción judicial, un grupo de diputados reelectos suspendió su participación en la actividad oficial planeada para este jueves.

    Mediante un comunicado, desde la tienda recordaron que la polémica surgió a finales de enero, cuando el diputado Donoso solicitó al Tricel reabrir un conjunto de mesas, que a juicio del legislador, presentaban una serie de inconsistencias.

    “En esa línea, si bien el Tricel autorizó la apertura de 16 meses y corrigió los errores que habían sido advertidos, también decidió revisar otras 1.641 -sin someterlas a un escrutinio público-, manteniendo como parlamentario electo al candidato del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés", agrega la declaración.

    En línea con lo anterior, argumentan que la última acción presentada el lunes pasado, se funda “luego de detectar un error de transcripción entre las actas y la sentencia de calificación del Tricel, en la que Donoso figuraba con 103 votos que no fueron contabilizados y que, de haber hecho, permitirían doblar a la lista del PDG y obtener el escaño”.

    Así, los diputados que resultaron reelectos, entre ellos Jorge Alessandri y Flor Weisse, jefe y subjefa de la bancada UDI desde el 11 de marzo, respectivamente, anunciaron que no concurrirán a la ceremonia del Tricel, a lo que se sumarán todos los personeros del partido que resultaron electos nuevamente, luego de un acuerdo alcanzado durante esta jornada.

    Esto “mientras existan dudas respecto de la correcta contabilización de los votos en el distrito 17 y no sean aclaradas, no podemos actuar como si nada hubiera ocurrido”.

    Respecto a las nuevas figuras de la UDI al Congreso, se señaló que fue difícil tomar coordinación con ellos, pero que se prevé la inasistencia de algunos, sobre todo de quienes provienen de regiones.

    “Lo que está en juego en este caso no es solo un escaño parlamentario, sino que la transparencia y la credibilidad de todo el sistema electoral chileno. Cuando hay anomalías que son advertidas por una de las partes, pero no existe la voluntad de subsanarlas con la debida transparencia, lo que se pone en riesgo es la voluntad soberana de los electores. Por lo mismo, lo más prudente es que no asistamos a este acto de proclamación mientras este caso no se resuelva como corresponde”, manifestaron los UDI.

    Más sobre:UDIFelipe DonosoFlor WeisseFelipe AlessandriTricelProclamación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    2.
    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    3.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    4.
    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    5.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales
    Chile

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20
    Negocios

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Gremios valoran que Tornel llegue a la presidencia de la CMF y delinean los desafíos del organismo en el futuro gobierno

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana
    El Deportivo

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana

    O’Higgins pega en Rancagua: vence a Tolima y defenderá en Colombia su ventaja rumbo a la fase grupal de la Copa Libertadores

    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño
    Cultura y entretención

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico
    Mundo

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana