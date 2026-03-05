Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

Un grupo de diputados reelectos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció este miércoles que no participará de la ceremonia de proclamación de los nuevos legisladores que realizará el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el ex Congreso Nacional, prevista para este jueves, a contar del mediodía.

La determinación se da en apoyo de Felipe Donoso, actual diputado que compitió por la reelección en el distrito 17 y que aún tiene pendiente la resolución de un recurso para revertir el fallo dado por el Tricel y así obtener el cupo.

Desde la UDI reclaman que Donoso habría obtenido 103 votos que no fueron contabilizados a su favor, con lo que arrebataría el cargo a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente, por lo que, tras la proclamación del tribunal, ingresaron un recurso de reposición con el que esperan solucionar la polémica.

En paralelo y mientras se resuelve la nueva acción judicial, un grupo de diputados reelectos suspendió su participación en la actividad oficial planeada para este jueves.

Mediante un comunicado, desde la tienda recordaron que la polémica surgió a finales de enero, cuando el diputado Donoso solicitó al Tricel reabrir un conjunto de mesas, que a juicio del legislador, presentaban una serie de inconsistencias.

“En esa línea, si bien el Tricel autorizó la apertura de 16 meses y corrigió los errores que habían sido advertidos, también decidió revisar otras 1.641 -sin someterlas a un escrutinio público-, manteniendo como parlamentario electo al candidato del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés", agrega la declaración.

En línea con lo anterior, argumentan que la última acción presentada el lunes pasado, se funda “luego de detectar un error de transcripción entre las actas y la sentencia de calificación del Tricel, en la que Donoso figuraba con 103 votos que no fueron contabilizados y que, de haber hecho, permitirían doblar a la lista del PDG y obtener el escaño”.

Así, los diputados que resultaron reelectos, entre ellos Jorge Alessandri y Flor Weisse, jefe y subjefa de la bancada UDI desde el 11 de marzo, respectivamente, anunciaron que no concurrirán a la ceremonia del Tricel, a lo que se sumarán todos los personeros del partido que resultaron electos nuevamente, luego de un acuerdo alcanzado durante esta jornada.

Esto “mientras existan dudas respecto de la correcta contabilización de los votos en el distrito 17 y no sean aclaradas, no podemos actuar como si nada hubiera ocurrido”.

Respecto a las nuevas figuras de la UDI al Congreso, se señaló que fue difícil tomar coordinación con ellos, pero que se prevé la inasistencia de algunos, sobre todo de quienes provienen de regiones.

“Lo que está en juego en este caso no es solo un escaño parlamentario, sino que la transparencia y la credibilidad de todo el sistema electoral chileno. Cuando hay anomalías que son advertidas por una de las partes, pero no existe la voluntad de subsanarlas con la debida transparencia, lo que se pone en riesgo es la voluntad soberana de los electores. Por lo mismo, lo más prudente es que no asistamos a este acto de proclamación mientras este caso no se resuelva como corresponde”, manifestaron los UDI.