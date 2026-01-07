Guido Girardi: “El socialismo democrático tiene que hacerse cargo de que la izquierda no tiene proyecto para el siglo XXI”

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y exsenador PPD, abordó esta jornada en Desde La Redacción de La Tercera las elecciones presidenciales y el futuro de la coalición de gobierno, y además entregó detalles de cómo se viene la nueva versión de Congreso Futuro 2026, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más grande de latinoamérica y que se llevará a cabo del próximo 12 al 17 de enero.

En cuanto a Congreso Futuro, el exparlamentario destacó que esta versión tendrá dos cumbres, ya que si bien la insancia se desarrolla normalmente entre las 10.00 y 18.00 horas, habrán dos eventos especiales desde las 19.00 a las 21.30 horas, “que son una cumbre de filósofos, para hablar del tema de a dónde va la humanidad”.

A esto, destacpi, vendrán “siete de los filósofos más importantes del mundo” para abordar este tema. El día viernes en tanto, habrá una Cumbre del Futuro del Trabajo.

Para participar de estas instancias, Girardi hizo un llamado a informarse en el sitio web de Congreso Futuro para inscribirse y obtener su entrada gratuita.

Consultado por otra parte sobre las elecciones, y sobre sus dichos de que “no le temía” a un gobierno de Kast, y que Chile no se caería a pedazos, el exparlamentario reforzó su postura.

“Yo siempre fui partidario de no satanizar ni a Kast ni a Kaiser , porque creo que además compitieron en las reglas de la democracia y ganaron legítimamente esta elección”, señaló. “Puede que no sea mi candidato o no lo haya sido, pero hoy día es presidente y va a ser presidente de todos los chilenos y yo tengo la convicción que una cosa es ser candidato y la otra es ser presidente”.

De hecho, expresó, Kast va a inaugurar Congreso Futuro y va a intervenir. “Entonces claro, tenemos un prejuicio o un juicio, que a lo mejor pensábamos que el mundo republicano no iba a tener interés por los temas científicos, que iban a ser negacionistas”.

Consultado sobre la coalición de gobierno tras la derrota en la elección presidencial, Girardi expresó que a su parecer “la coalición de gobierno es una coalición, pero esa coalición se va a terminar”.

“Yo, con mucho respeto por el Partido Comunista, no me siento representado por ellos. Apoyamos lealmente a Jeannette Jara porque teníamos un compromiso de una primaria. Yo no soy comunista, no me siento representado tampoco por el Frente Amplio, pero también creo que nosotros, el socialismo democrático, la socialdemocracia, tiene que hacerse cargo de algo: que la izquierda no tiene proyecto para el siglo XXI, que la izquierda en general está en el pasado, se quedó en el siglo XX ”, expresó.

La izquierda, si bien “fue muy importante en el siglo XX”, sostuvo, y gran parte de los cambios positivos en democracia, derechos humanos, crecimiento del siglo XX, “se lo debemos a los proyectos liberales de izquierda que fueron capaces de canalizar la indignación ciudadana para construir un mundo mejor”, hoy en día las cosas han cambiado.

Por ejemplo, sostuvo, el presidente estadounidense Donald Trump hoy “representa al revolucionario” que quiere terminar con la política, las élites, las instituciones con la globalización “porque una mayoría perdedora en el mundo que siente que la democracia no resolvió su problema, está contra la democracia y contra la globalización”.

“Él es el revolucionario y piensa que nosotros somos los conservadores esta vez. Antes éramos los revolucionarios, (ahora) somos los que queremos conservar la democracia, el medio ambiente, la institución, los partidos, queremos conservar la Organización Mundial de la Salud, queremos conservar las Naciones Unidas, pero no tenemos una oferta de futuro”, sentenció.

Entonces, el trabajo hoy día, sostuvo, “es un trabajo intelectual”.

“Repensar qué significa ser de izquierda, cómo responder a las demandas, porque además el Estado es lento (...) antes existía la paciencia y tú podías esperar, hoy día si el Uber se demora más de 5 minutos lo cancelas”, expresó. “O sea, la democracia tiene que ser eficaz, rápida, resolver los problemas, y yo creo que ahí tiene que haber una izquierda que se comprometa con eso, con la seguridad, con los desafíos, y que resuelva los problemas”.

Revisa la entrevista completa acá: