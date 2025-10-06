Guillermo Ramírez por presidenciales: “Vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Jeannette Jara”

Quedan seis semanas para las elecciones presidenciales, y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sigue liderando las encuentras. Poco más abajo la sigue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y en tercer lugar se mantiene la carta de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei.

En ese escenario, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, aseguró que su colectividad está dispuesta a apoyar a Kast si éste pasa a segunda vuelta en vez de Matthei.

“Lo hemos dicho en todos los tonos y muchas veces, yo como presidente, Juan Antonio Coloma como secretario general, y muchos parlamentarios, lo hemos dicho con toda claridad: nosotros vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Jeannette Jara, que hoy día va punteando en las encuestas y probablemente sea la que llegue a segunda vuelta con más seguridad", sostuvo.

En esa línea, destacó que apoyarían tanto a Kast como al abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

“En el caso de la UDI, que es por quien yo puedo hablar, somos muy claros, nosotros vamos a apoyar a quien sea que compita contra la candidata al Partido Comunista, eso es obvio, lo hemos hecho siempre”, remarcó.

Eso sí, el diputado señaló que “no tiene ningún sentido” conversar ahora respecto a si la UDI pondrá a sus militantes a disposición de un posible gobierno de derecha que no sea de Matthei.

“Al final uno tiene que estar al servicio de un proyecto, y ese proyecto tiene que ser conversado. ¿Me cierro la posibilidad?, no. Pero si hoy día estoy en condiciones de decirte nos vamos a incorporar, tampoco", sostuvo.

“Hace falta una conversación que se va a producir el 17 de noviembre, sea quien sea el que pasa segunda vuelta”, indicó.

En ese sentido, el timonel de la UDI aseguró que tampoco le pide “garantías al Partido Republicano de si van a integrar el gobierno en un gabinete. Sí les pido hoy día que apoyen a Evelyn Matthei -y ellos han dicho que lo van a hacer- si es que pasa a segunda vuelta”.

“Yo estoy seguro que hablar de integrar o no un gobierno de otro candidato es una conversación que hay que tener al día siguiente a la primera vuelta”, subrayó.