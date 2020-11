Huenchumilla se baja de la carrera presidencial: “En estas condiciones he tomado la decisión de no participar"

Una mala noticia recibió anoche el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Luego de que el consejo nacional del partido desestimara su propuesta de realizar las primarias presidenciales de la colectividad en marzo y las fijara para el 17 de enero, el parlamentario decidió esta mañana abandonar la carrera presidencial.

“Todavía no están dadas las condiciones para hacer primarias voluntarias, atendida la situación sanitaria del país. Con mucho esfuerzo hicimos positivamente el plebiscito, vamos a ver cómo funcionan las primarias legales el 29 de noviembre y es muy difícil organizar primarias voluntarias del propio partido en los próximos dos meses. En esas condiciones he tomado la decisión de no participar, es una decisión que tenia tomada de antes y la sigo manteniendo. En consecuencia, no voy a participar en este proceso de enero”, aseguró Huenchumilla a La Tercera.

Y agregó: “como esto se define en enero yo no participo. En esto no tengo ninguna duda, si el partido tomó esa decisión, bueno, la respeto, no la comparto, pero la respeto y no participo”.

La advertencia la había hecho desde que algunos diputados, senadores y dirigentes regionales lo mencionara como un posible candidato de la colectividad, sin embargo, en los últimos dos consejos las posturas de Huenchumilla -quien es uno de los líderes de la disidencia a la mesa de Fuad Chahin-no habían tenido mayor eco. De hecho, el 26 de septiembre los otros precandidatos, la senadora Ximena Rincón y el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, lograron imponer que las primarias se realizaran “en diciembre o enero”, situación que se volvió a repetir en la reunión de anoche.

En esa cita, según presentes, los dirigentes abordaron las distintas propuestas y definieron, además, que la elección de la directiva se corriera hasta el 23 de mayo.

Con todo, otro de los posibles candidatos que esperaba la definición del consejo para sincerar sus intenciones era el diputado Iván Flores. Según sus cercanos, el parlamentario estaría evaluando “seriamente” la posibilidad de entrar a la carrera presidencial y estaría dispuesto a hacerlo en enero.