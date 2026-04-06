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    Política

    Idea de nueva coalición en la derecha tensiona al oficialismo y desata recriminaciones

    Mientras que en el Partido Republicano han marcado distancia de la opción de formar un nuevo conglomerado, remarcando diferencias con el resto de los partidos, en la UDI insisten en ese camino con el objetivo de fortalecer la coordinación en el gobierno. El tema desató varios cruces entre parlamentarios.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    16/03/2026 - COMITE POLITICO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    No han sido semanas tranquilas para los partidos del oficialismo. Al denominado “fuego amigo” de algunos dirigentes del sector con La Moneda, por polémicas que involucran a ministras como Trinidad Steiner (Seguridad), Mara Sedini (Segegob) y Judith Marin (Mujer), en los últimos días la relación entre las distintas colectividades se ha ido tensionando en medio de la discusión por una nueva coalición de gobierno.

    La opción de formar un bloque que integre a todos los partidos que hoy son parte de la administración de José Antonio Kast ha sido impulsada por algunas figuras de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), particularmente de la UDI, con el objetivo de fortalecer la coordinación en el sector y consolidar un bloque que les permita mantenerse en el poder.

    Lo anterior, en un contexto en el que varios también han puesto en duda la contuinidad del conglomerado de centroderecha tras las últimas elecciones.

    Lo cierto es que el tema no convence a todos y así lo han hecho saber, por ejemplo, desde el Partido Republicano, donde -durante el fin de semana- algunos parlamentarios cuestionaron públicamente la idea. Entre ellos, el jefe de bancada Benjamín Moreno y el diputado Agustín Romero, lo que desató un intercambio con dirigentes del partido liderado por Guillermo Ramírez.

    “Tenemos que entrar a resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que te va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”, apuntó Moreno.

    Sus dichos no tardaron en tener respuesta de la UDI. El diputado Eduardo Cretton, uno de los principales impulsores de la nueva coalición, a través de sus redes sociales, cuestionó que “si el Partido Republicano no actúa con altura de miras y sigue pegado en la lógica de la campaña, le va terminar haciendo un daño enorme al gobierno del presidente Kast”.

    Moreno también salió a replicar: “No estamos en la lógica de campaña, estamos en la lógica de país. La lógica de recuperar el cerro chuño en el norte. La de impulsar la inversión minera en Antofagasta. La de potenciar a los pequeños mineros en Atacama. La de asegurar el agua para consumo y riego en la región de Coquimbo”.

    Y agregó que “nadie, absolutamente nadie en el parlamento, necesita militar o ser parte de tal o cual partido para apoyar medidas de sentido común y de reconstrucción nacional. Hemos trabajado de forma excelente (y te incluyo) poniendo por delante el pais. Dedicar tiempo de emergencia a discusiones de tinte politico creo que no contribuye”.

    Cretton, por su parte, le volvió a responder y aseguró que “todo lo que dices necesita de conducción política. Hasta ahora las veces que han tenido mayoría no lo han logrado. Esta vez tienen la oportunidad de demostrar que va ser diferente, pero para eso se necesita unidad y trabajo conjunto no un afán de diferenciación constante”.

    A sus palabras se sumó su par de la bancada, Ricardo Neumann, quien recalcó que “la unidad del sector y el bien de Chile son totalmente complementarios! Si hubiéramos entendido eso en campaña, hoy tendríamos al menos 10 diputados más. La unidad no es un eslogan, es una condición para gobernar mejor, raro que lo veas como opuestos”

    Romero, en tanto, le respondió que “si esos diputados fueran como usted, no hay problema. Pero si esos 10 más son de los que piden IFE, critican a la vocera, a la Ministra de la Mujer o presionan para dividir el proyecto de reconstrucción… no, gracias”.

    En privado, según explican algunos dirigentes republicanos, en la colectividad no han caído bien las críticas de parte de Chile Vamos y, por lo mismo, dicen que en medio de esas diferencias formalizar en el corto plazo un bloque de partidos está totalmente descartado y así lo han transmitido en la interna.

    “En estas materias sí soy muy de la idea de que no hay que anticipar, no hay que adelantar decisiones sino que se tienen que ir dando de manera natural”, dijo al respecto el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

    En esa línea, por ejemplo, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, aunque reconoció que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”, agregó que “yo creo que vale la pena hoy día, más que buscar forma una coalición, respetar y valorar las ditintas diversidades o sensibilidades que tiene cada uno de los partidos”.

    En Chile Vamos, en todo caso, salieron a bajar el ruido. Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, aseguró que “la coalición que hoy día está operando, que es un conjunto de partidos que hemos tomado la decisión de formar parte de este gobierno de unidad nacional, tal cual convocó el Presidente Kast (...), entonces yo segiero no adelantar discusiones”.

    Y agregó: “El país lo que exige es que estemos trabajo coordinadamente (...). Yo aliento a todos los integrantes de este gobierno de unidad, a que estemos en la misma sintonía, más que adelantar ciertas conversaciones que recién toman sentido en la próxima elección municipal”.

    Su par de la UDI, Flor Weisse, en tanto, afirmó que “nosotros siempre vamos a plantear que la unidad es muy necesaria, la unidad entre todos los partidos que estamos apoyando al gobierno, y lo que ha habido son opiniones, opiniones que son muy legítimas y validas (...), pero que son personales, no son acuerdos de bancada ni representan o manifiestan el sentir del partido, en este caso de la UDI”.

    Más sobre:OficialismoLa Tercera PMChile VamosPartido Republicano

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