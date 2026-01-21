Jaime Campos reflota el “no” a la última voluntad de Michelle Bachelet como presidenta: el cierre de Punta Peuco en 2018

No habían pasado ni 10 minutos tras la presentación que hizo el presidente electo José Antonio Kast de su futuro primer gabinete, cuando su elegido para el Ministerio de Agricultura, Jaime Campos (PR), entregó una serie de declaraciones que tensionaron dicho debut.

Desde “La Moneda chica”, en La Gloria 88, en Las Condes, donde se desarrolló la ceremonia, el abogado reflotó el controvertido episodio sobre Punta Peuco, cuando en marzo de 2018, siendo titular de Justicia de la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet, se negó a firmar el decreto de cierre del penal.

“Hice lo que jurídicamente correspondía”, sostuvo, reiterando que lo que se le pidió firmar era “un acto inconstitucional e ilegal”.

Sobre la reconversión impulsada por el actual gobierno, el también exministro de Ricardo Lagos fue igualmente crítico: “Hizo un arreglo cosmético no más (…) Tuvo cuatro años para cerrarlo, si es que realmente querían cerrarlo y no lo hicieron”, calificando las decisiones tanto del actual Ejecutivo como de administraciones anteriores como “shows comunicacionales sin efecto práctico”.

Bachelet: “No me hizo caso”

La visión de Campos difiere de la manifestada por la propia Bachelet en agosto de 2023, cuando en una entrevista con CNN Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado recordó esa negativa del que era su secretario de Estado.

La exmandataria aseguró que ella ordenó el cierre de centro de penitenciario donde en ese entonces solo estaban detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, pero no se produjo.

“Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero bueno...”, dijo de forma entrecortada, con una risa irónica.

Ante la insistencia en la pregunta, retrucó: “Sí (di la orden), pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, complementó la expresidenta, sin nombrar a Campos.

La historia de la negativa de Campos

El episodio fue revelado por La Tercera cuando las tensiones seguían frescas, dos días después del término del segundo mandato de Bachelet.

En dos reuniones, Jaime Campos se negó incluso frente a la propia presidenta.

Al retirarse el día viernes 9 de marzo de su cartera, no habría recibido ni decreto ni orden vinculada a un eventual traslado de presos de Punta Peuco. La idea, que en todo caso ya estaba lista para ejecutarse, tomó forma el día sábado en la mañana, cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad. El titular de Justicia le dijo que no; que hacer el movimiento a horas que termine el gobierno no tenía sentido y que, tal como ocurrió, no firmaría ningún documento en ese sentido.

Terminada la reunión y alrededor de las 4 de la tarde del sábado, Campos vuelve a recibir un llamado: lo citan a reunión en La Moneda al día siguiente a primera hora, antes que los ministros se sacaran la última foto con la Presidenta en los patios de La Moneda. Es decir, un par de horas antes que se terminara el gobierno.

La reunión, esa vez, no era solo con Fernández: allí estaba la propia Bachelet, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que -entonces- gozaban los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH ahí recluidos.

Campos, nuevamente, dijo que no. E incluso, recalcó, que los reclusos de Punta Peuco ya por esa fecha calificaban como enfermos terminales.