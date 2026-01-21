Jaime Campos, ministro de Agricultura: el radical que le dijo no a Bachelet por el cierre de Punta Peuco

Este martes el presidente electo José Antonio Kast confirmó a Jaime Campos Quiroga (72 años) para formar parte de su gabinete, quien tomará el 11 de marzo el liderazgo del Ministerio de Agricultura por segunda vez en su vida.

Campos, nacido en Constitución, es abogado de la Universidad de Concepción. El político del Partido Radical fue diputado por la Región del Maule entre 1990 y 1998 y posteriormente asumió como titular de la cartera de Agricultura en el gobierno de Ricardo Lagos, entre 2000 y 2006. Diez años después se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos del segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre 2016 y 2018, sucediendo a Javiera Blanco.

Campos es militante del Partido Radical desde que tiene 12 años y tiene un largo historial familiar con esa agrupación. Sin embargo, al aceptar la propuesta del presidente electo para integrar su gabinete, su militancia está en veremos: el presidente del partido, Leonardo Cubillos, amenazó con denunciar al Tribunal Supremo y requirió la expulsión de Campos. El partido está en camino a la disolución legal al no haber requerido el umbral mínimo -de cuatro parlamentarios- en la elección de noviembre de 2025.

En 2022, Campos se acercó al Movimiento Amarillos por Chile, en el marco del plebiscito constitucional de ese año. También fue crítico de la decisión de su colectividad de apoyar la candidatura presidencia de Jeannette Jara e incluso llamó a votar por el abanderado republicano.

El nuevo titular de Agricultura es recordado por haberse opuesto al cierre de Punta Peuco al término de la gestión de Bachelet, contraviniendo una instrucción presidencial.

Jaime Campos es masón, y poco después de terminar su paso como ministro de Justicia se postuló para ser Gran Maestro de la Logia de Chile. En medio de dicha campaña, grabó un video en el que explicitó la ruptura con el gobierno al no firmar el decreto que autorizaba el traslado de presos desde Punta Peuco.

“A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes? (...) Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba“, decía.

Campos no logró ganar las elecciones y perdió ante el historiador Sebastián Jans, independiente cercano al PS, actual Gran Maestro.