SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Daniel Mas, biministro de Economía y Minería: un empresario con 35 años en la construcción

    Estudió en el colegio inglés de La Serena y es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, pero su carrera ha estado ligada a Ecomac, compañía a la que entró en 1990. A fines de 2024 se transformó en el vicepresidente de la mayor organización empresarial del país.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Quién es Daniel Mas, el ministro de Economía de Kast JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Era uno de los ministerios que el presidente electo, José Antonio Kast, todavía no tenía decidido el fin de semana pasada. Pero eso comenzó a quedar atrás el lunes por la mañana, ya que el actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Daniel Mas Valdés, será el ministro de Economía del gobierno que asume el 11 de marzo.

    Esa misma mañana, Mas notificó a la CPC que fue designado por Kast para asumir esa repartición y por la tarde visitó la “Moneda chica”, donde se ratificó su arribo. Este martes sumó la cartera de Minería, ante la súbita caída del nombre previsto para ese cargo: Santiago Montt, ex CEO de Los Andes Copper, cuya empresa se anticipó a su designación oficial y divulgó que se sumaría al equipo de Kast.

    Mas viene del sector construcción, uno de los más golpeados en los últimos años y que además es de los que genera más empleo en el país.

    Mas Valdés, de 55 años, asumió la vicepresidencia de la CPC en diciembre del 2024, en la directiva que encabeza Susana Jiménez. Antes compitió en dos ocasiones por la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción: la última de ellas, en agosto de 2024, cuando ganó Alfredo Echavarría la presidencia del gremio.

    Estudió en el colegio inglés de La Serena y es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero su carrera ha estado ligada a la construcción.

    Se dedicó al negocio familiar de la construcción que había iniciado su padre homónimo en 1964. Ese año, Daniel Mas Rocha, fallecido en 2010, fundó la Empresa Constructora Carel Ltda. que luego se transformó en Ecomac, una constructora de viviendas en la Región de Coquimbo, que con el tiempo mutó en un grupo de empresas que ha pasado ser uno los mayores actores inmobiliarios en el norte del país, con más de 100 proyectos y 100 mil metros cuadrados construidos.

    Quién es Daniel Mas, el ministro de Economía de Kast

    Desde 1996 la firma creó las empresas Concreces Leasing e Hipotecaria Concreces para financiar a clientes con leasing habitacional y Mutuos Hipotecarios. Y en 2009 se sumó Concreces Factoring, para prestar apoyo financiero a pequeñas empresas. En 2010 levantó una central termoeléctrica en Diego de Almagro, a través de la sociedad Emelda S.A., con una potencia de 72 MW.

    El empresario entró a Ecomac en 1990 y en 2000 asumió la presidencia de la compañía. El grupo Ecomac registraba al cierre de 2024 una dotación de 1.326 trabajadores.

    A nivel gremial, Mas Valdés también siguió los pasos de su padre, pues al igual que él fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, pero además asumió otras responsabilidades, como ser la cabeza de la Corporación Industrial de Desarrollo de la IV Región (Cidere), y fue consejero gremial en la Sofofa.

    De esta manera, Mas se sumará al equipo económico encabezado por Jorge Quiroz, quien desde Hacienda liderará y coordinará la agenda económica.

    Lee también:

    Más sobre:Gabinete de KastGabinetecambio de mandoDaniel MasMinisterio de Economía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Lo más leído

    1.
    CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

    CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

    2.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    3.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    4.
    Francisco Pérez Mackenna, un CEO para las relaciones exteriores

    Francisco Pérez Mackenna, un CEO para las relaciones exteriores

    5.
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar