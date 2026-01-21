Daniel Mas, biministro de Economía y Minería: un empresario con 35 años en la construcción

Era uno de los ministerios que el presidente electo, José Antonio Kast, todavía no tenía decidido el fin de semana pasada. Pero eso comenzó a quedar atrás el lunes por la mañana, ya que el actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Daniel Mas Valdés, será el ministro de Economía del gobierno que asume el 11 de marzo.

Esa misma mañana, Mas notificó a la CPC que fue designado por Kast para asumir esa repartición y por la tarde visitó la “Moneda chica”, donde se ratificó su arribo. Este martes sumó la cartera de Minería, ante la súbita caída del nombre previsto para ese cargo: Santiago Montt, ex CEO de Los Andes Copper, cuya empresa se anticipó a su designación oficial y divulgó que se sumaría al equipo de Kast.

Mas viene del sector construcción, uno de los más golpeados en los últimos años y que además es de los que genera más empleo en el país.

Mas Valdés, de 55 años, asumió la vicepresidencia de la CPC en diciembre del 2024, en la directiva que encabeza Susana Jiménez. Antes compitió en dos ocasiones por la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción: la última de ellas, en agosto de 2024, cuando ganó Alfredo Echavarría la presidencia del gremio.

Estudió en el colegio inglés de La Serena y es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero su carrera ha estado ligada a la construcción.

Se dedicó al negocio familiar de la construcción que había iniciado su padre homónimo en 1964. Ese año, Daniel Mas Rocha, fallecido en 2010, fundó la Empresa Constructora Carel Ltda. que luego se transformó en Ecomac, una constructora de viviendas en la Región de Coquimbo, que con el tiempo mutó en un grupo de empresas que ha pasado ser uno los mayores actores inmobiliarios en el norte del país, con más de 100 proyectos y 100 mil metros cuadrados construidos.

Quién es Daniel Mas, el ministro de Economía de Kast

Desde 1996 la firma creó las empresas Concreces Leasing e Hipotecaria Concreces para financiar a clientes con leasing habitacional y Mutuos Hipotecarios. Y en 2009 se sumó Concreces Factoring, para prestar apoyo financiero a pequeñas empresas. En 2010 levantó una central termoeléctrica en Diego de Almagro, a través de la sociedad Emelda S.A., con una potencia de 72 MW.

El empresario entró a Ecomac en 1990 y en 2000 asumió la presidencia de la compañía. El grupo Ecomac registraba al cierre de 2024 una dotación de 1.326 trabajadores.

A nivel gremial, Mas Valdés también siguió los pasos de su padre, pues al igual que él fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, pero además asumió otras responsabilidades, como ser la cabeza de la Corporación Industrial de Desarrollo de la IV Región (Cidere), y fue consejero gremial en la Sofofa.

De esta manera, Mas se sumará al equipo económico encabezado por Jorge Quiroz, quien desde Hacienda liderará y coordinará la agenda económica.