    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda: el consultor que será el jefe económico del próximo gobierno

    El economista de 63 años se ganó la confianza de José Antonio Kast por su rol protagónico en la campaña.

    Sofía López
    Hace 195 días, el 10 de julio de 2025, el economista Jorge Antonio Quiroz Castro (63 años) comenzó a ganarse el cargo de ministro de Hacienda de José Antonio Kast. Ese día, Jorge Quiroz fue presentado por Kast como el coordinador de su equipo económico. Un mes antes, la candidata Evelyn Matthei, quien entonces lideraba las encuestas, había presentado un equipo de 40 economistas.

    En su debut, en julio, Quiroz delineó sus tres ejes prioritarios de la candidatura de Kast: resolver regulaciones agobiantes, disminuir una carga tributaria alta, y ajustar y racionaliza el gasto público. Quiroz estuvo disponible a pasar a primera línea y fue, desde entonces, el rostro del candidato que creció lentamente en los sondeos, que lideró la primera vuelta entre los candidatos opositores y que en diciembre triunfó sobre Jeannette Jara.

    Quiroz nació el 14 abril 1962 en Valparaíso, egresó de ingeniería Comercial en la Universidad de Chile en 1984 y sacó su doctorado en la Universidad Duke en 1991, Estados Unidos. No estaba en Chile, pero ha dicho que para el plebiscito de 1988 hubiese votado por el No a Augusto Pinochet.

    La trayectoria de Quiroz se liga indisolublemente al mundo de las consultorías privadas. Junto al economista Patricio Arrau lanzó la consultora Gerens en los 90, pero a principios de los 2000 creó su propia empresa: Quiroz & Asociados, empresa que deja ahora para asumir en Teatinos 120. Ya no figura en su página web, lo mismo que algunos asesores que lo acompañarán a Hacienda.

    Su página web define a Quiroz & Asociados como una empresa “con más de treinta años prestando servicios de consultoría en las más diversas industrias, asesora principalmente a empresas en negociaciones, controversias y litigios económicos”.

    Durante su labor como consultor, ha estudiado innumerables industrias: su repertorio de trabajo exhibe transversalidad y suma estudios sobre telecomunicaciones, mercado lácteo, industria financiera, empresas sanitarias, previsional, pesquera, concesiones. Según él mismo, ha trabajado en más de 1.500 reportes, algunos de los cuales fueron puestos de relieve por la candidatura oficialista: preparó informes para Salcobrand en medio del juicio que llevó adelante la Fiscalía Nacional Económica por la colusión de las cadenas de farmacias y asesoró a empresas avícolas tras el denominado “caso Pollos”. En los últimos años, hizo estudios para la Asociación de AFP sobre los efectos de la reforma previsional, realizó un polémico estudio que cuestionó la alianza entre Codelco y SQM en el litio y otro reporte en el caso Australis, en defensa del empresario Isidoro Quiroga.

    También ha sido director de empresas, cargos que deberá abandonar: hoy es director de la Bolsa de Comercio de Santiago, pero antes ha estado en directorios del factoring Factotal, Invertec Pesquera del Mar Chiloé, Papeles Carrascal S.A. y un gremio empresarial, la Sociedad Nacional de Agricultura. Amante de los libros, es también columnista habitual de El Mercurio. También fue asesor económico del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

    Quiroz se ganó la confianza de Kast en los últimos 195 días y en el círculo del presidente electo dicen que el futuro mandatario le había comprometido la posición de Hacienda, lo que tuvo otra consecuencia: el viceministro de Economía de Argentina, el chileno José Luis Daza (67 años), declinó finalmente regresar al país a ocupar esa u otra cartera en el gabinete.

    El diseño de Quiroz para Hacienda considera una suerte de supraministerio que tenga injerencia en todas las carteras del sector económico, incidiendo en las políticas públicas diseñadas desde Trabajo, Economía, Medio Ambiente, Energía y Minería. Y llevar, así, a Hacienda todo lo que tenga que ver con los tres ejes estructurados desde el inicio de su trabajo como coordinador económico de la campaña: desregulación, ajuste fiscal e impuestos.

