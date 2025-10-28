Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

La candidata oficialista Jeannette Jara arremetió contra la propuesta del republicano José Antonio Kast para que los migrantes en Chile paguen su expulsión.

En el debate de Canal 13, el candidato planteó un plan para “invitar” a los extranjeros irregulares a abandonar el país y explicó: “Hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida“.

Jara se sumó a las criticas y afirmó que es “una propuesta imaginaria, que da un resultado imaginario”.

“Quiere aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje", añadió.

La exministra recordó que Venezuela puso fin a las relaciones diplomáticas con Chile, lo que impide el recibimiento de los deportados .

En ese sentido, indicó: “No sé dónde va a meter a los migrantes porque hace un mes decía que los va a meter presos. Ahora se le ocurrió que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos su pasaje a destinos imaginarios porque, y lo digo conesta certeza, la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país es de Venezuela y no los reciben. Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?“.

Además de los dardos a su contendor, la candidata también se refirió a la continuidad de Dario Quiroga en el equipo económico del comando. Sobre la información de El Mercurio que sería reemplazado por Ricardo Solari, Jara indicó: “Tiene que ponderarse debidamente con los planes y estrategias que se hagan para la segunda vuelta y esas conversaciones están en curso. Respecto a los anuncios que hace cualquier otro diario, provienen de las mismas oficinas del diario. Cuando hagamos nuestros anuncios los vamos a hacer aquí mismo en esta plaza y de frente a ustedes”.

Jara también remarcó las diferencias con la administración del Presidente Gabriel Boric, sobre todo en materia internacional y el sello confrontacional contra Donald Trump.

Siguiendo con las discrepancias, instó al Ejecutivo a reponer la glosa republicana y no afectar áreas de Vivienda.

“Uno de los que más me ha preocupado, aparte de esta glosa de libre disponibilidad para el próximo gobierno, es aquella que deja cierto sin financiamiento la compra de terrenos por sobre el avalúo fiscal para la construcciónde viviendas. Eso va a ser muy complejo para construir en algunas comunas, sobre todo en la Región Metropolitana, donde el suelo tiene un mayor valor y hay un déficit habitacional grande”, concluyó.