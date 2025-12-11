VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    La candidata oficialista apostó por un acto masivo en la Plaza Matte de Puente Alto. En paralelo, su equipo ya prepara los detalles para este domingo, donde la abanderada medirá fuerzas en las urnas con José Antonio Kast. Este jueves la exministra terminará su cruzada electoral en Coquimbo.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la Plaza Matte de Puente Alto y con una masiva convocatoria inició este miércoles el cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en la Región Metropolitana.

    Según el comando, llegaron 10 mil personas a la intersección de las calles Santo Domingo con Gandarillas, donde, hasta el cierre de esta edición, se esperaba un discurso de la abanderada presidencial.

    Durante el evento Jara contó con una parrilla musical que incluyó la presencia de Álvaro Henríquez, quien junto a su grupo Los Pettinellis estuvo en los cierres de campaña de primera vuelta, los “Shamanes Crew”, la banda de cumbia “Tomo Como Rey”, los “Pincheiras del Sur” y “Dënver”. La animación, en tanto, estuvo a cargo de la dupla conformada por Jaime Davagnino, voz en off de programas como “Rojo”, y Gloria Kenig.

    Al lugar llegaron dirigentes políticos del oficialismo y la DC, como presidentes de partido, alcaldes y parlamentarios.

    La humorista Paloma Salas también estuvo antes del arribo de Jara. En su rutina incluyó chistes relacionados a las maneras de conquistar al votante de Franco Parisi y de Evelyn Matthei.

    Luego el actor Claudio Arredondo, padre de la ministra de la Cultura y embajador de la campaña, leyó un discurso en favor de la candidata oficialista.

    El hito se dio a cuatro días del balotaje, donde el escenario se muestra cuesta arriba para Jeannette Jara. Esto porque las distintas mediciones posicionan a José Antonio Kast como el favorito para llegar a la Presidencia.

    A Puente Alto llegó tras visitar Peumo, donde abordó las polémicas que dejó su participación en el último debate previo a los comicios del domingo, como sus críticas a María Corina Machado.

    Jara replica fórmula para el domingo

    Ahora la candidata oficialista se alista para viajar a la región de Coquimbo, donde hará el otro cierre de campaña, durante la última jornada permitida para la propaganda electoral.

    Este jueves Jara bajará el telón de su candidatura presidencial a las 18.00 horas en la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo, ubicada en el sector del Barrio Inglés. Allí nuevamente animarán el evento Jaime Davagnino y Gloria Konig.

    La parrilla musical estará compuesta por la Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur.

    Luego, la candidata tendrá un espacio para descansar junto a su familia y parte de sus colaboradores, con quienes podrá ajustar los detalles de su puesta en escena para el domingo.

    Para este domingo, el comando de Jara decidió replicar la puesta en escena que eligió para esperar los resultados de la primera vuelta presidencial y eligió nuevamente el Hotel Fundador como lugar para seguir el conteo de los votos del balotaje donde se medirán con Kast.

    El domingo 16 de noviembre Jara esperó el conteo de sufragios del Servicio Electoral junto a su familia y luego bajó al piso tres del recinto ubicado en el barrio París-Londres para dar un arengazo a su equipo luego que se confirmó su paso a segunda vuelta con un 26% de los votos, una cifra menor a lo esperado

    Parte de los detalles de la puesta en escena del domingo se transmitió en una reunión que hubo este miércoles entre jefes de partidos del sector y tres de quienes llevan las riendas de la candidatura: la generalísima, Paulina Vodanovic (PS); el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz (PC).

    En la reunión, realizada en la sede del Partido Socialista, se invitó a los presidentes de partido a una reunión a las 16.00 horas del domingo, antes del cierre de las urnas. A la vez, se les extendió la invitación para otro encuentro, a las 9.30 horas del lunes, que se realizará gane o pierda Jeannette Jara la elección presidencial, para coordinar los futuros pasos del sector.

    El día de la elección Jara irá a votar a su colegio de Conchalí acompañada principalmente por vecinos del sector e integrantes de su familia, como su pareja Claudio Rodríguez (PC). Eso sí, a la luz del tumulto que se generó en noviembre, en el entorno de la candidata creen que esta vez podría haber vallas papales en las inmediaciones del establecimiento estudiantil donde la abanderada emitirá su sufragio.

