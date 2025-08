Jara fija lineamientos económicos: “En mi gobierno no se van a propiciar los retiros previsionales”

La candidata del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), desde Curicó, en el inicio de su despligue nacional, recalcó que durante su gobierno “no se van a propiciar los retiros previsionales”.

La exministra dejó en claro su postura sobre los retiros de fondos luego de presentar a su comando económico, encabezado por el economista Luis Escobar, quien apoyó que los afiliados retiraran los primeros dos montos durante la pandemia.

En esa oportunidad, Escobar defendió: "Si el gobierno no hace su tarea no hay alternativa, ¿o pretenden tener ollas comunes en la Alameda?”.

Al ser consultada por las declaraciones del economista, pese a que manifestó su negativa a la medida, de todas formas destacó que “se legislaron cuando la gente en la pandemia no tenía para comer y estaban llenas las poblaciones de ollas comunes”.

Y añadió: “Es bien fácil ser generales después de la guerra”.

En ese sentido, explicó: “No nos cabe duda que los retiros no se pueden volver a repetir, sobre todo porque han producido una alta inflación y esa inflación pega a toda la población, sobre todo a la gente que no puede pasar este mes y comprar los productos básicos de consumo como el arroz, el aceite o las papas y que subieron mucho cuando tuvimos la inflación más alta, evidentemente les hace un daño mayor. Así que en mi gobierno no se van a propiciar los retiros previsionales".

Respecto a alcanzar el denominado “sueldo vital” de $750 mil, la exministra del Trabajo señaló que es un “desafío importante” considerando la tasa de crecimiento en el país.

El despliegue de Jara

Este viernes la candidata comenzó su despliegue a nivel nacional luego de confirmar el comando que la acompañará de cara a las presidenciales.

“Desde hoy empiezo a visitar cada una de las regiones del país, para escuchar los dolores que viven las personas, las propuestas que tienen y no solamente -como dicen- la enfermedad, sino que también el remedio. La gente desde los territorios no solo sabe lo que le está pasando, sino que muchas veces sabe cómo se puede solucionar“, señaló Jara tras reunirse con dirigentes de la población Manuel Rodríguez.

La aspirante a La Moneda detalló que el recorrido comenzará por el sur del país, por lo mismo apuntó a reforzar el trabajo rural para “diversificar productos y sofisticar la producción agrícola chilena”.