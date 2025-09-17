SUSCRÍBETE
Política

“Quedan atrás todo tipo de diferencias”: Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

La candidata oficialista dio el puntapié inicial en el Bar Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, celebrando también el comienzo de las fiestas patrias.

Por 
Javiera Arriaza
 
David Tralma

En el Bar Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se dio el lanzamiento de la campaña oficial de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, junto a dar el puntapié de la celebración de Fiestas Patrias.

Hasta el lugar llegó la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien bromeó en la instancia diciendo que fue “una sorpresa dieciochera”. Además, también se hizo presente el excandidato del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, y estaba invitado Jaime Mulet.

“Ha sido un año bien curioso porque se lanza la campaña presidencial el mismo día que empezamos a celebrar a nuestra patria. Y qué bonito es estar lanzando esta campaña presidencial y esta semana dieciochera en que nos encontramos en las fondas, compartimos una empanada, algunas otras cosas también, pero compartimos con la familia desde el Bar Victoria”, indicó Jara.

"En la comuna de Pedro Aguirre Cerda y desde Chile. No como Kast (candidato republicano) que está en el extranjero. Así es, patriota. Quiero decir eso porque cuando uno ama su patria, uno al menos respeta eventos como estos, ¿no?“, apuntó desde el inicio de su discurso la abanderada.

“Quiero agradecer además sin duda la presencia hoy día de Carolina Tohá y por supuesto de Gonzalo Winter. Quiero agradecerla porque no en todos lados se pueden dar estos espacios. Donde uno, incluso yendo a una competencia electoral, mantenga el vínculo. Y ese vínculo tiene mucho que ver con lo que proyectamos para el país, un país con unidad”, manifestó Jara.

Tohá descarta “roles formales” en campaña

A la llegada de la exministra del Interior, habló con la prensa y deslizó una referencia respecto a los descuelgues que han existido desde el Socialismo Democrático y que han respaldado a Evelyn Matthei: “Vengo a apoyar este día, es muy importante porque parte legalmente la campaña para todos los candidatos y además coincide con las Fiestas Patrias. Lo que correspondía si uno quiere a Chile, era estar aquí”.

