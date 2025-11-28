Jara, Kast o nulo: PDG decidirá este domingo su voto para el balotaje

A través de su clásica “democracia digital”, el Partido de la Gente definirá este domingo 30 de noviembre a quién apoyarán para segunda vuelta.

Así lo publicó el fundador y exabanderado del PDG, Franco Parisi, en su Instagram.

“Este domingo, como militantes del PDG y orgullosa clase media, volveremos a ejercer nuestra democracia digital. Entre las 10:00 y las 13:00 horas recibiremos un link exclusivo para votar online y decidir juntos nuestro apoyo presidencial ”, se lee en el post.

Las opciones que tendrán los afiliados serán: Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (republicano), o voto nulo.

El resultado de esta encuesta resulta relevante para los dos candidatos en competencia, dado que ambos han estado en búsqueda del electorado de Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en primera vuelta.