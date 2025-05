Jara lanza dardo a “receta concertacionista” de Tohá y afirma que sus asesores “caricaturizan” a los demás candidatos oficialistas

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara tuvo duras críticas a la conducción de campaña de su contrincante en las primarias oficialistas, Carolina Tohá, abanderada del Socialismo Democrático.

En conversación con Radio Usach, la exministra del Trabajo manifestó sus preocupación respecto a lo que representa el proyecto político de Tohá.

Jara señaló que el Presidente Gabriel Boric dejará el impulso de un nuevo ciclo en la política, lo que podría verse amenazado por la otrora ministra del Interior.

“El principal legado del gobierno va a ser tratar de impulsar un cambio en el ciclo político, que no sé si va a lograr consolidarse o no, porque veo una restauración concertacionista muy ligada en la primaria de la candidatura de Carolina Tohá. Me preocupa, digamos, porque las recetas antiguas pueden servir en momentos del pasado, pero no necesariamente para enfrentar los desafíos del futuro", expresó.

Junto con esto, profundizó en sus diferencias con Tohá: “A mí me interesa generar un polo político que no sea una restauración de lo que había con anterioridad, y me refiero a la Concertación, porque encuentro que si bien hicieron muchas cosas, también hicieron cosas que no comparto como por ejemplo la profundización del modelo neoliberal en el autofinanciamiento de las universidades públicas".

En esa línea, la candidata también señaló sus reproches a los asesores de la abanderada del PPD, a propósito de la entrevista de Álvaro García en La Tercera, en la que afirmó que Tohá “se aleja de dos polos: el que cree a ciegas en el mercado y el que cree a ciegas en la conducción del Estado”.

Ante esto, criticó que los asesores de Tohá están instalando una estrategia electoral en base a “caricaturizar” a los demás dos contrincantes oficialistas.

Además, dijo que “se trata de instalar que solo algunas candidaturas serían competitivas y otras no”.

“Que algunas candidaturas servirían para dar gobernabilidad y otras no. Y se trata de asusar de alguna u otra forma –a mi entender en todas estas frases– un poco el anticomunismo. Creo que es un mal favor que se le hace a la izquierda y su proyección, porque no tienen solo que ver con una primaria. Si nosotros no estuviéramos hoy día compitiendo en la primaria, lo más probable es que no hubiera primaria. Entonces hay un poquito de falta de generosidad”, complementó.