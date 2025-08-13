Jara no desiste de consolidar lista única para el Parlamento: “La unidad es el camino, voy a esperar hasta el minuto en que el pacto se inscriba”
Ayer dos partidos de gobierno se bajaron de la lista única, anunciando que conformarán su propia lista junto a otros movimientos políticos.
Tras anunciar las fechas y ciudades de su gira por Chile, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la división oficialista de cara a las parlamentarias.
Y es que ayer la FRVS y AH anunciaron que preferían no conformar una lista con el resto de los partidos del gobierno más la DC.
De esta manera, el sector desoyó al Presidente Gabriel Boric y a la abanderada comunista, dado que ambas figuras habían solicitado consolidar una lista única para las elecciones de fin de año.
Bajo ese marco, Jara fue consultada sobre cuánto daño le hacía a su candidatura este escenario.
Frente a la pregunta, Jara respondió: “Efectivamente, creo que la unidad es el mejor camino. También sé que los partidos han hecho esfuerzos y que en este caso, como señalé anteriormente, hay nueve partidos. Por tanto, voy a esperar hasta el minuto en que el pacto se inscriba, concentrando mi esfuerzo no en lo que están discutiendo los partidos, sino que con la gente en la calle. Ese es mi camino”.
