Jara no desiste de consolidar lista única para el Parlamento: “La unidad es el camino, voy a esperar hasta el minuto en que el pacto se inscriba”

Tras anunciar las fechas y ciudades de su gira por Chile, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la división oficialista de cara a las parlamentarias.

Y es que ayer la FRVS y AH anunciaron que preferían no conformar una lista con el resto de los partidos del gobierno más la DC.

De esta manera, el sector desoyó al Presidente Gabriel Boric y a la abanderada comunista, dado que ambas figuras habían solicitado consolidar una lista única para las elecciones de fin de año.

Bajo ese marco, Jara fue consultada sobre cuánto daño le hacía a su candidatura este escenario.