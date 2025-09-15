Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

La candidata presidencial del pacto oficialista, en medio de su paso por Temuco, este lunes, reiteró que en su eventual gobierno aplicaría las acciones necesarias ante hechos de violencia en la Macrozona Sur.

La abanderada visitó La Araucanía en el marco de su gira nacional, que culminará en Santiago. Tras una reunión con vecinos de la zona, la candidata fue consultada por las mayores preocupaciones en la región.

Ante esto, contestó: “Tienen mucho que ver en particular con el tema de la pobreza rural. Creo que eso es una realidad que se ha tratado de combatir, pero es una brecha bastante grande y persistente. Por otro lado, los temas de seguridad pública, sin lugar a duda, donde junto con fenómenos que ya se conocen y que han sido durante largo tiempo producto de un enorme dolor que tiene nuestro país, tienen que ver con la relación con los pueblos originarios, la falta de diálogo y, en algunos casos, también hechos violentos".

Al no nombrar los casos de terrorismo que recientemente han ocurrido en la región, la prensa insistió con la denominación de le da a esos ataques.

“Como he señalado, eso lo califican los tribunales, no los presidentes de la república, ni menos los candidatos. Yo, si hay indicios de algún tipo y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, zanjó.

Siguiendo con su respuesta, recalcó la diferencia entre los delitos de crimen organizado y las acciones terroristas; por lo mismo, precisó que en dichos casos “evidentemente las herramientas son distintas”.

“Por eso las generalizaciones tan acostumbradas de la ultraderecha, que hace con populismo grandes esloganes, pero poco contenido, no sirven para combatir efectivamente los niveles de delincuencia que hoy día está enfrentando nuestro país”, concluyó Jara.