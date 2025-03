Jeannette Jara responde a críticas ante despliegue por pensiones: “Hay una obsesión de levantar fantasmas donde no existen”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), respondió esta jornada a las críticas que han surgido tanto de algunos sectores del oficialimo como de la oposición ante el despliegue que tendrá por estos días. Esto, ya que La secretaria de Estado estará hoy jueves en una actividad ciudadana en Concepción, para contar cómo será la implementación de la reforma de pensiones, mientras que el sábado hará algo similar en Copiapó.

Al respecto, y en conversación con Radio Duna, esta mañana la titular de la cartera de Trabajo expresó que “a veces se especulan muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, ya que “es parte de nuestras obligaciones tener que informar sobre esto. Yo sé que hay hartas especulaciones y altos rumores, pero no son nada más que eso realmente”.

Asimismo, la ministra también descartó los dichos que vienen de la oposición, desde donde han acusado que este despliegue es una campaña electoral encubierta.

“La otra vez dijeron que no querían votar la reforma previsional porque estaban seguros que yo me iba de candidata al Parlamento, después en enero no la querían votar porque estaban seguros que yo me iba de vocera subrogante, y así se ha pasado este tiempo. Yo estoy preocupada de trabajar, que creo que es para lo que el Presidente me nombró y es parte de las tareas que tengo que cumplir”, sentenció.

A lo que añadió: “Lo que más me preocupa es que los desconcentra ellos, porque en vez de dedicarse a legislar y a realizar las labores congresistas, hay como cierta obsesión en levantar fantasmas donde no existen. No solo es normal, es necesario que después de una reforma de la envergadura que se ha aprobado, se informe a la población, o sea, lo contrario sería muy irresponsable”.

“Entonces yo no sé muy bien, o sea, si informamos hay molestia y si no informamos también hay molestia. Entonces yo pediría un poquito más de coherencia en la crítica”, señaló. “Incluso algunos pretendían que no fuera el acto de pensiones porque también lo interpretaban como campaña. Entonces, se pasan de largo. Yo creo que hay que tener cierta templanza en estos temas”.

Consultada sobre si le hubiese gustado que el PC hubiese resuelto su definición presidencial antes de su despliegue, Jara reiteró que en su partido “antes dec cualquier discusión sobre nombres están las ideas”, y que “esto tiene su propio tiempo, están dentro de los plazos”.