La incomodidad del PPD por el despliegue de Jara (y las críticas por su dardo a Tohá)

No pasó desapercibido en el PPD, partido que tiene como candidata presidencial a Carolina Tohá, ni tampoco en la oposición el despliegue que tendrá por estos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

La secretaria de Estado estará este jueves en una actividad ciudadana en Concepción, para contar cómo será la implementación de la reforma de pensiones, mientras que el sábado hará algo similar en Copiapó. Esto, según reconocen algunos parlamentarios de gobierno, inquieta a sectores del oficialismo.

En la colectividad que lidera el senador Jaime Quintana consideran que, mientras espera la definición presidencial del PC, Jara estaría aprovechando la visibilidad que le da el cargo para mostrar su gestión. Esta idea es descartada desde el entorno de Jara y en el gobierno, donde coinciden en que siempre se consideró un despliegue de tales características para los días posteriores a la promulgación de la reforma previsional.

Las mismas fuentes recuerdan también que Tohá tuvo su propia performance antes de abandonar el Ejecutivo para convertirse en candidata. Esto, apuntando a la visibilidad que le dio el gobierno a ella durante la promulgación de la reforma que creó el Ministerio de Seguridad.

El PPD, en todo caso, no es el primero en mirar con atención el rol de Jara en estos días.

Esto ya ha sido cuestionado previamente por la oposición, e incluso el Partido Republicano acudió a la Contraloría para denunciar el acto de promulgación de la reforma de pensiones del jueves pasado en Peñalolén.

Esa actividad la calificaron como un hito de campaña de Jara, quien desestimó los cuestionamientos. “Claramente está con los ojos puestos en su campaña presidencial”, dijo el diputado Cristián Araya, quien no descartó volver a solicitar la fiscalización del órgano contralor respecto al despliegue en regiones de la secretaria de Estado.

Tras la arremetida de la oposición, el jueves pasado fue la misma Jara quien respondió: “La reforma de pensiones costó más de 10 años sacarla adelante, las razones para celebrar sobran. Realmente hoy es un día feliz para el país”.

Blindaje PPD por cuestionamientos de Jara

Los intercambios entre Jara -en caso de ser ratificada como abanderada presidencial- y Tohá prometen ser lo más interesante de la eventual primaria del oficialismo, dicen en el sector. Esto, luego que este lunes la ministra del Trabajo apuntara sus dardos en contra de la extitular del Interior.

“Creo que quienes están en política y quieren ser candidatos o candidatas, mejor dedíquense a hacer propuestas más que a meterse a vetar nombres de uno o de otro partido. No corresponde”, dijo Jara en la Universidad Diego Portales, ante la consulta de la prensa respecto a las críticas de Tohá a una posible nominación de Daniel Jadue como abanderado presidencial del Partido Comunista.

La crítica de la titular del Trabajo a su excompañera en el gabinete encendió rápidamente las alarmas en el PPD, que miró con recelo que el cuestionamiento surgiera desde su cargo de ministra de Estado, ya que Jara aún no es nominada como candidata del PC. “Parece crítica de candidata más que de ministra”, dijo a La Tercera el secretario general del partido, José Toro.

El diputado Héctor Ulloa (ind. PPD), en tanto, afirmó a La Tercera que la crítica de Jara “no me parece una buena cuña, hecha con afecto o con quien queremos levantar candidatura única. Debemos aglutinar y no dividir, el adversario esta al frente y no al lado. Un llamado a mejorar nuestro lenguaje porque nos necesitamos entre todos”.

La jefa de bancada del PPD, más independientes, Camila Musante, afirmó que “es tarea de todos lograr la unidad que el Presidente Boric nos ha mandado, partiendo por sus ministras. Creo que la ministra del Trabajo, aún como titular de la cartera, tiene también una responsabilidad importante y este tono es innecesario. Defender posturas no es vetar un nombre”.

Su par Cristián Tapia, por otro lado, afirmó que “lo importante es seguir trabajando en unidad, que nadie termine enojado, disgustado”. Con un tono diferente, Jaime Araya (ind. PPD) aseguró que “todos quienes somos parte del oficialismo tenemos que tratarnos con respeto, incluso con cariño, tener un debate de ideas, y no instalar lógicas de exclusión”.

Si bien el despliegue y tono que ha usado Jara estos días ha incomodado a parte del PPD, lo cierto es que la directiva de la colectividad tomó una decisión: no escalar un conflicto con el Partido Comunista ni con la titular del Trabajo.

Hoy las tiendas del oficialismo están ad portas de meterse de lleno en la negociación por las elecciones parlamentarias, por lo que cada cruce público puede generar un efecto dominó en las tratativas del sector.

Además, en el PPD son conscientes de que ya se generó mucho revuelo con el cruce entre Tohá y el PC por la eventual candidatura de Jadue, debate donde los comunistas acusaron un “veto” y que generó la respuesta de Jara a la exministra del Interior.

Lo mismo piensan en el equipo de Tohá, donde apuestan por no quedarse detenidos en una discusión con el PC y a desdramatizar los enfrentamientos, siempre que queden expuestas las diferencias políticas, como fue el caso del tema de Venezuela, en el que tienen discrepancias con los comunistas.

El enfrentamiento incluso produjo que Carmen Hertz (PC) le enrostrara en redes sociales a Tohá su pasada vinculación con el caso SQM. En ese sentido, si bien la directiva del PPD apostará por desescalar el conflicto, entienden que es difícil mantener a raya a sus parlamentarios en medio de un año electoral, quienes no dudarán en cargar contra el PC para defender a Tohá.