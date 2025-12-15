¿Jara se quedó con alguna? Qué candidato ganó en cada capital regional en la segunda vuelta

José Antonio Kast será el Presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2026.

Este domingo, el futuro gobernante ganó la elección presidencial de segunda vuelta superando los 7 millones de votos.

En el extremo norte, en la comuna de Arica, capital de la Región de Arica y Parinacota, Kast, según los resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), con el 99% de las mesas escrutadas, llegó a los 86.674 votos, correspondiente al 62,51%. Jeannette Jara sumó 51.992 sufragios, el 37,49%.

En Antofagasta, en la región del mismo nombre, Kast ganó con 124.819 votos, el 54,85%. Jara obtuvo 102.760, el 45,15%.

En Iquique, capital de Tarapacá, el ganador se impuso con 72.215 votos, el 59,77%. Jeannette Jara alcanzó 48.606, el 40,23%.

En Atacama, los resultados de la capital regional, Copiapó, con todas las mesas escrutadas mostraron al republicano liderando con 56.354 votos, el 55,81%. La abanderada del oficialismo llegó a 44.618 votos, el 44,19%.

En La Serena, capital regional de Coquimbo, Kast sumó 85.276 votos, el 53,74%. Su oponente contabilizó 73.415, el 46,26%.

En Valparaíso, en la región del mismo nombre, Jeannette Jara ganó. Consiguió 108.475 votos, el 53,14% y su oponente 95.659, el 46,86%.

En la Región Metropolitana, en la comuna de Santiago, Kast triunfó con 128.413 sufragios, el 53,88%. La exministra del Trabajo totalizó 109.915, el 46,12%.

En Rancagua, la opción de oposición alcanzó 93.788 apoyos, el 56,29%. La militante PC, en tanto, llegó a 72.832 votos, el 43,71%.

En la Región del Maule, la votación en su capital, Talca, da cuenta de 94.402 votos para Kast, el 58,91% y 65.850 votos para Jara, el 41,09%.

Para Ñuble, el resultado en Chillán fue de 85.620 votos para Kast, el 64,02% contra 48.123 votos para Jeannette Jara, el 35,98%.

El resultado en Concepción, en el Biobío, fue de 90.657 votos para José Antonio Kast, el 57,03% y 68.300 para Jeannette Jara, el 42,97%.

Kast se impuso en Temuco, en La Araucanía con 129.114 votos, el 65,09%. La aspirante del bloque de gobierno y la DC sumó 69.244 votos, el 34,91%.

Valdivia, en Los Ríos, en tanto, mostró 62.895 votos para la carta de la oposición, el 53,76% y 54.104 votos para Jara, el 46,24%.

El resultado en Puerto Montt, capital de Los Lagos, fue de 59.355 votos para Jara, el 34,72% y 111.603 votos para Kast, el 65,28%.

En Coyhaique, Aysén, Jeannette Jara logró 15.062 votos, el 39,49% y José Antonio Kast 23.084, el 60,51%.

Finalmente, en Punta Arenas, capital de Magallanes, fueron 49.110 votos para el ganador, el 55,28% y 39.721 votos para la derrotada, el 44,72%.