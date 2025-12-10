Jara sobre María Corina Machado: “Sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. La Candidata Presidencial Jeannette Jara entrega punto de prensa luego del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, afirmó durante el debate de Anatel, que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha tenido “intentonas golpistas” en Venezuela.

En medio del último debate televisivo previo a la segunda vuelta del 14 de diciembre, ambos contendores abordaron las relaciones internacionales en un eventual gobierno de alguno de ellos en caso de llegar a La Moneda.

Durante el intercambio, Jara acusó a Kast de querer generar una nueva crisis diplomática con Caracas al emplazar a Nicolás Maduro con el plazo del cambio de mando en Chile, que ninguna relación tiene con el país caribeño.

Dentro de la misma ronda, la abanderada oficialista señaló que Maduro debe dejar el poder y que el último proceso electoral en el país caribeño “fue un fraude y Venezuela se ha convertido en un país que alberga una dictadura, que además ha generado fenómenos asociados que nosotros hemos experimentado en Chile, como el de la migración”.

Dichos sobre Machado

A Jara se le consultó su opinión respecto a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, que será entregado este miércoles, y evitó realizar un juicio sobre el reconocimiento a Machado.

“Yo no me creo el arbitro o el jurado. Ya se lo entregaron y yo como lo dije en su momento, valoro el liderazgo de mujeres en política”, señaló Jara.

Requerida en profundizar si respalda o no su distinción, Jara sostuvo que “mire yo creo, que lo que decidió la academia sueca en este caso, es decisión de ellos”.

“En mi gobierno la prioridad estará puesta en Chile. Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, señaló Jara.

“Perdón, Jeannette. ¿Dijiste que María Corina Machado tuvo una intentona golpista?” , arremetió Kast, a lo que Jara respondió: “Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Te estoy explicando las dos cosas, lo que dicen los medios de comunicación y que otros dicen que ha intentado llegar por elecciones al poder”.

Kast relevó que “el premio que ha recibido María Corina Machado nos enorgullece a todos, porque pone en evidencia que hay un narco dictador en Venezuela que impide la democracia libre”.