Jeannette Jara a minutos del conteo de votos: “Quien gane va a tener que gobernar Chile y pasar de las críticas a los actos”

A eso de las 17.30 horas la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), salió de su domicilio en Ñuñoa para dirigirse a su comando y esperar los resultados.

Antes de salir a esperar el conteo de votos, Jara abordó con la prensa lo que ha sido la campaña presidencial: “(Estoy) tranquila. Este ha sido un año bastante especial. En enero logré, liderando una reforma previsional, aprobarla. Gané una primaria, gané una primera vuelta. Hoy día espero ganar una elección presidencial. Pero lo que me tiene más tranquila es saber que he hecho todo el trabajo que tenía que hacer”.

“Creo que va a ser una elección muy participativa. La gente se va a expresar, quien gane va a tener que gobernar Chile y va a tener que pasar de las críticas a los actos, digamos, a los hechos. Así que ese va a ser el desafío. Y si soy elegida a su presidenta, por cierto, van a contar conmigo”, acotó a T13.

Junto con ello, señaló: “Estoy bastante optimista. La verdad, el cariño de la gente es algo... Y además es muy espontáneo”. También adelantó que esperará los resultados con los integrantes de su equipo y detalló que los tres discursos que tenía preparados -uno más poético, uno técnico y otro más racional, en sus palabras- los integró en un solo texto.