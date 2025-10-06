Jefe de bancada de diputados DC cuestiona apoyo de Jara al proyecto de aborto: “¿Quieren ganar la presidencial?”

El legislador por Los Lagos y jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, manifestó su rechazo a la definición programática en favor del aborto de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

En la versión definitiva del programa de Jara, se ratificó la propuesta de ingreso vital de $750 mil y se incluye el respaldo al proyecto de ley de aborto que impulsa el Ejecutivo.

“¿Quieren ganar la presidencial o solamente están preocupados de sus parlamentarias y de sus respectivas consignas? El aborto no suma voluntades por criterios éticos y valóricos y también desde el punto de vista electoral", manifestó.

Varios diputados de la tienda falangista han remarcado que no pondrán sus votos para que la iniciativa sea aprobada, mientras que el timonel DC, el senador Francisco Huenchumilla, dio libertad de acción a sus legisladores en esa tramitación.

“Enfoquémonos en temas que suman, que unen. El sueldo vital, estamos de acuerdo en la medida que exista una fuerte reactivación económica, por sí solo, no sirve. No podemos prometer aumentar el sueldo mínimo a 750.000 pesos si no generamos políticas para apoyar a las pymes y subsidios que también vayan en esa línea", advirtió Barría.

El diputado DC insistió en que “el aborto definitivamente divide” y lo que suma es “mejorar las condiciones económicas” de la ciudadanía.

“Enfoquémonos en ganar las elecciones presidenciales y no solamente levantar pancartas que sirven a las candidatas y candidatos, sobre todo, de la zona metropolitana”, cerró.