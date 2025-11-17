OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños y aún se disputan dos cupos

    Las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo eligieron a sus siete diputados este domingo.

    Por 
    Roberto Martínez

    Este domingo, el Distrito 12 -uno de los más grandes y electorales del país- conoció a sus representantes parlamentarios, en una elección marcada por la alta fragmentación política y la presencia de figuras reconocidas, como Pamela Jiles, Ximena Ossandón, Ana María Gazmuri, Zandra Parisi, entre otros.

    Este distrito, que agrupa a Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, elige a siete diputados para el próximo período legislativo.

    Con más del 78%% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) arroja que la candidata del Partido de la Gente, Pamela Jiles obtiene -hasta el momento- la primera mayoría, con un 14,9%.

    Pese a ello, no habría podido arrastrar consigo a su pareja, Pablo Maltés, pero sí a Zandra Parisi, hermana del candidato presidencial Franco Parisi, con 2,4%.

    También, habrían alcanzado la reelección los actuales diputados Álvaro Carter (Rep) con 11,5%; Ana María Gazmuri (PAH) con 9,43%; Ximena Ossandón (RN) con 7,87%; y Daniela Serrano (PC) con 7,32%.

    El último cupo lo habría obtenido la exministra de la Mujer y la Equidad de Género durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Macarena Santelices (Rep.) con un 3,69%.

    Más sobre:Elecciones 2025Distrito 12DiputadosLa FloridaPuente AltoLa PintanaPirqueSan José de MaipoPamela JilesPablo MaltésZandra Parisi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”

    Karol Cariola irrumpe en el Senado por Valparaíso y promete desplegar “toda la fuerza” para llevar a Jeannette Jara a La Moneda

    Con Squella y Vodanovic en la lista: la mayoría de los presidentes de partidos celebran su elección al Congreso

    Jara en Valparaíso y Kast en La Araucanía: las regiones donde los candidatos anotaron contundentes victorias

    Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”
    Chile

    Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”

    Karol Cariola irrumpe en el Senado por Valparaíso y promete desplegar “toda la fuerza” para llevar a Jeannette Jara a La Moneda

    Con Squella y Vodanovic en la lista: la mayoría de los presidentes de partidos celebran su elección al Congreso

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro
    Mundo

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena