Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños y aún se disputan dos cupos

Este domingo, el Distrito 12 -uno de los más grandes y electorales del país- conoció a sus representantes parlamentarios, en una elección marcada por la alta fragmentación política y la presencia de figuras reconocidas, como Pamela Jiles, Ximena Ossandón, Ana María Gazmuri, Zandra Parisi, entre otros.

Este distrito, que agrupa a Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, elige a siete diputados para el próximo período legislativo.

Con más del 78%% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) arroja que la candidata del Partido de la Gente, Pamela Jiles obtiene -hasta el momento- la primera mayoría, con un 14,9%.

Pese a ello, no habría podido arrastrar consigo a su pareja, Pablo Maltés, pero sí a Zandra Parisi, hermana del candidato presidencial Franco Parisi, con 2,4%.

También, habrían alcanzado la reelección los actuales diputados Álvaro Carter (Rep) con 11,5%; Ana María Gazmuri (PAH) con 9,43%; Ximena Ossandón (RN) con 7,87%; y Daniela Serrano (PC) con 7,32%.

El último cupo lo habría obtenido la exministra de la Mujer y la Equidad de Género durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Macarena Santelices (Rep.) con un 3,69%.