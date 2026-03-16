Jorge Díaz asegura que pacto con oficialismo por presidencias de la Cámara está listo: DC apuesta por Comisión de Zonas Extremas

El nuevo jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, aseguró este lunes que el acuerdo con el oficialismo para definir las presidencias de las comisiones ya está pavimentado.

Y es que tras el triunfo de Jorge Alessandri (UDI) en la elección por la dirección de la Cámara Baja -con el apoyo del DC Felipe Camaño y del eventual integrante de la bancada falangista, Jaime Mulet- la bancada decé optó por inclinarse hacia la derecha y comenzar las tratativas con ese sector.

Así lo confirmó el exgobernador de Arica y Parinacota y aspirante a la presidencia de la DC en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

“Hay un acuerdo que nosotros estamos adoptando con la mesa. Todavía no está al 100% firmado, pero evidentemente tiene un avance muy significativo”, afirmó.

“Nosotros eso lo tenemos que votar en pleno mañana. Por lo tanto, de día a la tarde ya tiene que haber una definición absolutamente clara”, agregó.

En ese sentido, aseguró que el camino ya está pavimentado, porque “la mayoría de los diputados DC está de acuerdo con el acuerdo administrativo adoptado”, señaló.

En ese sentido, reveló que una de las comisiones que tienen proyectada para presidir este primer año -de nuevo periodo legislativo- es la de Zonas Extremas .

Asimismo, adelantó que la Falange también apuesta por otras comisiones como la de Educación y Seguridad Ciudadana para este año.

Jaime Mulet a la DC

Por otro lado, consultado sobre la eventual integración de Jaime Mulet a la bancada, Díaz dijo que “hay intereses no solamente de la DC, sino que también hay una proyección de que Jaime Mulet -que aún milita en la FRVS- pueda sumarse a la bancada”.

“Esta decisión también la tomamos en acuerdo de los diputados que la integran, pero como todavía tiene situaciones pendientes administrativas respecto de si se acepta o no la apelación por la disolución del partido, no puede integrarse a una bancada porque el diputado es militante de un partido político”, explicó.

Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Pero una vez que esto se resuelva, el diputado va a ser independiente y ahí se podría integrarse a la bancada”, sostuvo.

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