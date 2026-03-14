SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    DC se suma a la derecha en la Cámara y profundiza desorden y fractura opositora

    La izquierda y centroizquierda dieron un paso en falso esta semana en su estreno como oposición a José Antonio Kast. Quiebre en el Senado, traiciones en la Cámara y nula articulación son parte del debut del sector.

    Por 
    David Tralma
     
    José Miguel Wilson
    La actual oposición en su último cónclave. LUIS HIDALGO/ATON CHILE

    Un brusco golpe de timón dieron los diputados de la Democracia Cristiana este jueves en la noche.

    En una votación dividida, la mayoría de la bancada resolvió elegir como nuevo jefe de comité al diputado por Arica Jorge Díaz (DC), en reemplazo de su par de Osorno, Héctor Barría (DC).

    La señal fue clara: dar un giro respecto de lo que fueron las negociaciones para un pacto administrativo que había desarrollado, en representación de los diputados democratacristianos, el mismo Barría (DC), quien a mediados de semana llegó a un acuerdo con las bancadas de izquierda y el Partido de la Gente.

    Ese entendimiento -que finalmente fracasó con la fallida postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara- siempre tuvo resistencia entre los legisladores de la Falange, que no estuvieron completamente convencidos de apoyar a la periodista.

    Pese a ello, la mayoría de los diputados DC resolvió ceñirse al acuerdo logrado por Barría el pasado 11 de marzo. El problema surgió cuando uno de sus integrantes, Felipe Camaño (DC), votó por la derecha. Lo mismo hizo el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien a partir de esta semana también se convirtió en integrante de la bancada DC.

    En vista del triunfo del diputado Jorge Alessandri (UDI), quien por 78 votos fue elegido nuevo presidente de la Cámara frente a los 75 respaldos que tuvo Jiles, el comité DC, ahora bajo la conducción de Díaz, resolvió seguir los pasos de Camaño y Mulet.

    Este viernes, en la sede del Congreso en Santiago, específicamente en la oficina del presidente de la Cámara, representantes de la derecha se reunieron para afinar lo que será la distribución de comisiones que debe proponer Alessandri el próximo martes.

    En esas tratativas estaban la vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón (RN), y los jefes de bancada de RN, Diego Schalper, y de los republicanos, Benjamín Moreno, además del mismo Alessandri.

    A la cita llegó también Camaño, pero ahora no en calidad de descolgado, sino como representante formal de la bancada democratacristiana, ya que Díaz no podía estar presencialmente por encontrarse en Arica. Además, participó otro diputado DC, Cristián Mella.

    La presencia de ambos falangistas era una señal nítida de que la DC había accedido a integrarse al pacto opositor para generar la distribución de cupos en la Cámara.

    De hecho, Camaño y Mulet nunca negociaron completamente solos. La derecha siempre mantuvo una red amplia de contactos, en los que también participaron Barría y Díaz (por la DC) y los diputados Raúl Soto y Héctor Ulloa (por el PPD). Sin embargo, estos últimos no se atrevieron a cruzar y pactar con la derecha tras la fuerte presión de las bancadas de izquierda.

    Pese a ello, la derecha dejó abierta una ventana para una incorporación posterior. Prueba de ello es que en el acuerdo alcanzado por Camaño y Mulet, el actual oficialismo cedió dos años de presidencia de la Cámara (2027 y 2029) y un asiento estable hasta 2030 en una de las dos vicepresidencias de la corporación.

    En otras palabras, los dos descolgados, que fueron decisivos en el triunfo de Alessandri, lograron más cupos que los que podrán ocupar. Por lo pronto, Camaño ostentará la primera vicepresidencia este año, mientras que Mulet asumirá como presidente de la Cámara entre marzo de 2027 y marzo de 2028.

    Por ahora vacantes están las otras vicepresidencias y la presidencia de la corporación en 2029, que podrían ser asumidas no solo por diputados DC, sino también por representantes del PPD, que hasta el cierre de esta edición seguían evaluando la posibilidad de seguir los pasos de Mulet, Camaño y la DC.

    Ello le daría a la derecha la mayoría suficiente para aprobar la distribución de comisiones, que deben ser aprobadas por la sala el próximo martes.

    Si la DC y el PPD sellan un pacto con la derecha, dejarían aislados al PC, al Frente Amplio y al PS, y profundizarían el quiebre y el desorden en la oposición, que también está fracturada en el Senado.

    Quiebre en el Senado

    Lo ocurrido en la Cámara solo profundizó el paso en falso con el que inició la izquierda y centroizquierda como oposición al gobierno de Kast.

    El mismo resultado negativo por el control de la Cámara de Diputados se replicó en el Senado, donde comunistas, frenteamplistas y la DC unieron fuerzas para salir a cuestionar al Socialismo Democrático por negociar con el oficialismo el trámite administrativo que resolvió la fórmula del 3x1: tres periodos al mando de la testera para la derecha y uno para el PS.

    Este primer quiebre fue el estreno del sector como oposición y derivó en que figuras como el senador Diego Ibáñez (FA) salieran a emplazar indirectamente a Paulina Vodanovic (PS) por el rol que ejerció durante las negociaciones. “No podemos tener dobles discursos de comprometer unidad públicamente, pero por abajo generar exclusión”, fue uno de los comentarios que realizó el extimonel del FA.

    A su vez, la senadora y timonel del PS ha salido a defender el acuerdo. Ella, de hecho, se reunió el viernes pasado con Ibáñez, Claudia Pascual (PC), Jaime Quintana (PPD) y Yasna Provoste (DC). Vodanovic ha planteado esta semana en sus entrevistas que buscó con los dirigentes citados un acuerdo que beneficie al sector.

    El problema terminó con la oposición dividida en dos, lo que transparentó el senador DC Iván Flores. “Hoy hay dos bloques en la oposición, y son dos bloques que están bastante equiparados en número de parlamentarios”, dijo el democratacristiano.

    Sin articulación para enfrentar a Kast

    Con el marco de fondo de los quiebres administrativos y las disputas de arrastre entre los partidos, la oposición enfrentó la semana de instalación de José Antonio Kast sin mostrar un diseño único ni planificación para pasar a la ofensiva contra el nuevo gobierno.

    Así, la respuesta de los partidos del sector fue atomizada ante el anuncio de Kast de abrirse a indultar a exuniformados que hayan sido condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y su advertencia de que podría apoyar a un candidato distinto a Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Los mismos personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición, pese a que cinco días antes del cambio de mando se reunieron los principales líderes del sector en La Moneda, en un cónclave citado por el entonces Presidente Gabriel Boric.

    Esto no ha pasado desapercibido entre los partidos. El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, por ejemplo, respondió a La Tercera que “siempre es buena la articulación y el poder tener opiniones conjuntas”.

    En medio del fuego cruzado entre los parlamentarios de la nueva oposición y cuando aun no hay muestras de que las directivas sean capaces de ordenar la casa, los alcaldes del sector que apuestan a ellos tomarán un rol clave como articuladores del sector.

    “El rol de los municipios va a ser mucho más fundamental de lo que ocurre en el Congreso”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic en enero.

    Hay otras iniciativas aisladas, como la del diputado PS César Valenzuela que este viernes convocó a un encuentro en Santiago a figuras como la alcaldesa Karina Delfino, el jefe comunal Claudio Castro y la excandidata presidencial Jeannette Jara.

    “La primera tarea de la oposición es articularse. Quieren que crean que la prioridad es pasarse cuentas, están equivocados”, dijo al respecto Valenzuela.

    Más sobre:OposiciónDCDemocracia CristianaCámara de DiputadosSenadoJosé Antonio KastPCFAPS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    Fiscalía investiga autolesiones de Rojas Vade tras hallazgo de evidencia en su mochila

    Kast instala en agenda la posibilidad de indultar y abre flanco en su “gobierno de emergencia”

    Lo más leído

    1.
    “Es un contenido profundo”: Kast habla sobre el papel que le entregó Boric en cambio de mando

    “Es un contenido profundo”: Kast habla sobre el papel que le entregó Boric en cambio de mando

    2.
    Sin articulación: oposición se lanza contra Kast por indultos y Bachelet

    Sin articulación: oposición se lanza contra Kast por indultos y Bachelet

    3.
    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida
    Chile

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida

    Fiscalía investiga autolesiones de Rojas Vade tras hallazgo de evidencia en su mochila

    Kast instala en agenda la posibilidad de indultar y abre flanco en su “gobierno de emergencia”

    Quiroz se estrena en Hacienda con pugna con Grau por “caja fiscal”
    Negocios

    Quiroz se estrena en Hacienda con pugna con Grau por “caja fiscal”

    Ley de 40 horas: el impacto en las empresas de una nueva reducción a 42 horas semanales

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”
    El Deportivo

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán
    Mundo

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”