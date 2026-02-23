SUSCRÍBETE
    Política

    “Jornada de la libertad”: el encuentro que preparan los libertarios para su primer aniversario

    La cita, que se realizará el próximo 6 de marzo en el Teatro Coliseo, contará con la participación de figuras del mundo libertario como el argentino Agustín Laje y -entre otros temas- tendrá como objetivo delinear el rol de la colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas
    MARCELO_ANABALON

    Para el viernes 6 de marzo, a partir de las 16 horas, están convocados los militantes del Partido Nacional Libertario (PNL) para participar de la “Jornada de la libertad”. Se trata de un encuentro de alta importancia y simbolismo para el sector pues en este celebrarán el primer aniversario de la colectividad.

    La cita se realizará en el Teatro Coliseo en la comuna de Santiago y se espera que asistan más de dos mil dirigentes y también figuras clave del mundo libertario en el continente.

    Al mismo tiempo, habrá un streaming para seguir el encuentro.

    Este aniversario nos consolida como el partido de derecha más grande de Chile y marca el comienzo de una etapa decisiva para nuestro país”, se lee en la invitación que han hecho llegar a la militancia.

    En concreto, la instancia contará con discursos del presidente y exabanderado del partido, Johannes Kaiser, el vicepresidente y diputado electo, Hans Marowski, junto con Nicolás Márquez, escritor libertario argentino, y Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación FARO, organización libertaria trasandina, cercana al gobierno de Javier Milei.

    En el programa también está considerado un conversatorio que moderarán la senadora electa Vanessa Kaiser y el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, en torno a los desafíos de la colectividad para 2026.

    El hito, recalcan en el partido, se da en uno de los momentos clave para la colectividad. Esto, después de definir no sumarse al gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, entre los libertarios no esconden que el encuentro servirá, en parte, también para delinear los ejes respecto a la futura administración.

    Se espera, de hecho, que el tema sea parte de los discursos que entregarán las autoridades del partido y también del conversatorio. La idea -explican fuentes de la tienda- es delinear bien el rol que cumplirá la colectividad en los próximos cuatro años del gobierno de Kast.

    El tema ha generado ruido en la interna, sobre todo por los cuestionamientos que ha levantado el diputado y exjefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, quien ha sido crítico de la decisión de no ingresar al gobierno y ha calificado a la actual mesa del partido como “totalitaria”.

    Hasta el momento, el propio Kaiser ha preferido definir el partido como una “oposición amigable” a la próxima administración y, de hecho, ya ha empezado a dar pasos en esa dirección.

    Por ejemplo, el líder libertario ha sido uno de los más críticos en la derecha de la decisión de Kast de mantener el nombramiento del diputado Andrés Jouannet como el futuro subsecretario de Seguridad. Lo anterior, después de que se conocieran sus sociedades con imputados en los casos de Tragamonedas y casinos online.

    Al respecto, hace unos días el timonel del PNL remarcó que “(esto) evidentemente nos complica y complica a todo el país (...), especialmente porque estamos hablando del cargo más importante en materia de la agenda política del futuro gobierno, y no puede caer ni la sombra de una duda sobre quien conduzca la seguridad en nuestro país”.

    La ofensiva -dicen- fue un primer adelanto del rol que esperan cumplir como partido: fiscalizador desde el Congreso a eventuales irregularidades y también atento a los posibles incumplimientos del programa de gobierno de Kast.

    En paralelo, mantendrán las denominadas “líneas rojas” que hicieron llegar en enero al equipo de Kast, que consideran temas como la reforma al Poder Judicial, control fronterizo y cuestionamientos a la agenda 2030, el INDH, entre otras materias.

    Coodinación en el Congreso y centro de estudios

    En paralelo, junto a esas definiciones, uno de los temas que también se espera empezar a delinear en el encuentro es la conformación de la bancada y del centro de estudios del partido pensando en los próximos cuatro años.

    En las últimas elecciones parlamentarias, la colectividad eligió un total de ocho diputados y una senadora, por lo que se espera que empezar a coordinar bien el trabajo en el Congreso.

    19 DE ENERO DEL 2026 DIPUTADO JOHANNES KAISER DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En esa tarea, se espera que, como presidente del partido, Kaiser asuma un rol protagonista para ordenar a los parlamentarios y el trabajo legislativo, pues -recalcan- no solo conocer bien todos los diputados, sino también por su experiencia en los últimos cuatro años como diputado.

    En ese contexto, a ello también se suma lo que será la conformación del centro de estudios de la colectividad, lo que se espera concretar durante el primer semestre de este año para empezar a generar insumos para la bancada en el Congreso y una agenda programática para el nuevo periodo legislativo.

    Al mismo tiempo, la apuesta también es generar una academia de formación en la que se entreguen las bases ideológicas para los militantes. Ese trabajo ya ha estado siendo coordinado por algunas figuras claves del partido como Marowski, Urzúa y Vanessa Kaiser.

