    Política

    José Antonio Kast llega a Argentina para sostener reuniones con Daza y luego con Javier Milei

    El presidente electo fue recibido en el aeropuerto local por el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 19 de Noviembre de 2025. El Candidato Presidencial Jose Antonio Kast se reune con Gobernadores de Chile Vamos en su comando para crear instancias de trabajo en cara a la segunda vuelta Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En torno a las 10.20 horas, el presidente electo José Antonio Kast (Republicanos) aterrizó en Buenos Aires, Argentina, una de sus primeras actividades en el cargo.

    En el vecino país, Kast sostendrá una reunión con el mandatario de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, antes de dirigirse a la Casa Rosada, se trasladó al Ministerio de Economía para reunirse con el viceministro de esa cartera, el economista chileno que suena como potencial integrante del futuro gabinete, José Luis Daza.

    De hecho, el propio ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dio a entender el martes que Daza está en la mira de Kast. “Iniciamos nuestra carrera juntos (con Daza), le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo”, dijo en una entrevista en un streaming. Respecto de si Daza aceptaría esa propuesta afirmó: “No lo sé, no me corresponde decirlo”.

    A su llegada, Kast conversó brevemente con la prensa. “Ha sido una muy buena recepción”, dijo sobre el recibimiento que le hizo el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (PS).

    Al ser consultado sobre si había una razón para reunirse antes con Caputo que con Milei, aseveró que “el orden de los factores no altera el producto”.

    En cuanto a las especulaciones de que Daza integraría su equipo económico, sostuvo que “no es tan así, yo tengo una relación de amistad con José Luis Daza desde hace mucho tiempo. Él nos ayudó en la segunda vuelta presidencial. Nos presentó también todo lo que fueron los rectores que tenía Estados Unidos”.

    También tuvo palabras para la red de corrupción que operaba en penales del país, desbaratada recientemente, entre los que había 44 funcionarios de Gendarmería. “Me parece correcto que el gobierno esté entendiendo que hay que resguardar la institución de Gendarmería y eso va en esa línea. Reformular no, es ordenar”, afirmó.

