Política

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”

"Falta la decisión de quien ejerce el liderazgo de un sector político. Y no cuesta nada", señaló, aludiendo a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

José NavarretePor 
José Navarrete
Santiago 6 de octubre 2025. El candidato presidencial, José Antonio Kast presenta la iniciativa Chile sin Vándalos, con medidas para enfrentar los actos de vandalismo, "turbazos" y e incivilidades que afectan a familias y comercios a lo largo del país. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, garantizó que apoyará a la carta de oposición que compita en una eventual segunda vuelta en caso de no resultar favorecido con un apoyo mayoritario en noviembre.

En esa línea, marcó distancia con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que no ha explicitado si lo apoyará a él en caso de quedar en carrera.

“Yo sí, en esto, me mando solo. Perdonando al presidente del Partido Republicano y perdonando a la presidenta del Partido Social Cristiano. Porque hay actos que dependen de uno. Y yo lo he dicho, voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta y que no sea yo. Y estoy seguro de que voy a contar con el apoyo de quienes salgan electos, senadores y diputados por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, porque son todos buenos patriotas y buenos chilenos”, manifestó Kast.

“Y en esto nadie se va a perder, porque hay muchos que van de candidatos y que son autoridades que dicen que en segunda vuelta van a apoyar al que sea el candidato ganador. Falta la decisión de quien ejerce el liderazgo de un sector político. Y no cuesta nada. Eso es corazón de chileno”, agregó.

La postura de Kast coincide con lo expresado por el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en cuanto a que su adversario en la elección es el oficialismo.

“Vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Jeannette Jara”, aseguró Ramírez, en diálogo con Desde la Redacción de La Tercera.

“Pónganse a trabajar”

Por otro lado, Kast ratificó su idea de concretar un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones durante 18 meses y respondió a las figuras del gobierno que le han pedido que detalle cómo se ejecutará esa propuesta.

“Decirle a las autoridades electas democráticamente que trabajen por sus comunas y que las saquen adelante. Tienen demasiados problemas”, señaló, en relación a comentarios del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Y para los denominados cargos de confianza que son los ministros, subsecretarios y seremis. Les diría, hagan la pega. Pónganse a trabajar. Y no lo están haciendo. Porque se dedican a hacer vocerías”, agregó el exdiputado.

Asimismo, el aspirante a La Moneda descartó una salida de Jorge Quiroz, el coordinador económico de su candidatura.

“Nosotros no hacemos caso de trascendidos. Jorge Quiroz está haciendo una gran labor. Va a incomodar a muchos. Sí. Y los vamos a seguir incomodando a muchos más”, afirmó.

Kast dijo esperar que otros ministros del gabinete se sumen a los emplazamientos.

“Creo que son 24 ministros, 25. Bueno, no tengo la cifra exacta, pero son muchos, muchos, que no están trabajando por Chile”, dijo.

