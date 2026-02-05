José Antonio Rivas, diputado electo del PS: “Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector”

José Antonio Rivas (PS) aterrizará en la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo 11 de marzo. Lo hará con la urgencia de la reconstrucción posincendios como prioridad inmediata.

En ese escenario, el parlamentario electo proyecta una postura de “oposición vigilante”, advirtiendo que la defensa de los derechos sociales será su línea roja frente a la administración de José Antonio Kast.

En esta entrevista, Rivas desmenuza las razones detrás de la falta de unidad en el progresismo y argumenta por qué los antecedentes de los futuros ministros, a su juicio, despiertan sus dudas éticas.

05.02.2026 Antonio Rivas, diputado electo Partido Socialista (PS), distrito 20 FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

El mapa del distrito 20 se tiñó de derecha tradicional, dejándolo a usted como uno de los pocos representantes del socialismo. ¿Por qué cree que ocurrió esto?

Mira, yo primero soy efectivamente alguien de izquierda, toda mi campaña la hice desde esta posición de representar los sueños de las grandes mayorías. Hubo sin duda un compromiso desde la ciudadanía a partir de mis valores: los valores de la convivencia, de la democracia, los valores de la justicia, de la igualdad. En el distrito 20 hubo un problema: la unidad de la izquierda. Se presentaron allá cuatro listas y esta dispersión generó una imposibilidad de obtener a lo menos un cupo más; pudimos haberlo obtenido, pero en definitiva no se logró por la falta de unidad. La ciudadanía nos pedía unidad que nosotros no fuimos capaces de oír.

¿Cree que el resultado electoral es un castigo a la gestión del actual gobierno?

Hay una frase que dice “obtén el gobierno y perderás poder”, y yo creo que hay algo de aquello. Se instala en un gobierno e inmediatamente comienza a ser juzgado por las expectativas que generó cuando había una candidatura. Efectivamente creo que estamos con un gobierno al que le faltó más comunicación con la ciudadanía, que pudiera mostrar y lucir sus logros.

Estamos terminando un enero trágico para la región. Algunos sectores critican que la gestión de Boric falló en la prevención. ¿Cuál es su postura frente a estas críticas?

Señalar mi profunda empatía con el dolor de las más de 1.500 familias damnificadas. Estuve desde el primer día buscando ayuda de primera respuesta. Ese dolor es mío. Creemos que hay que caminar con la urgencia de los afligidos y no con la lentitud de la burocracia del Estado. Me ha gustado ver un presidente que ha ido varias veces a la zona de catástrofe y creo que eso es un buen dato. Creo que hay quienes instrumentalizan esta tragedia para criticar desmedidamente. El bono, por ejemplo, es un trámite que salió luego. Repito: hay que caminar con la urgencia de las necesidades.

Más allá de la emergencia, ¿qué espera de José Antonio Kast en la región?

Este es un gobierno controversial, con ministros con “tejado de vidrio”. O sea, una ministra que no pasó el doping y un ministro que ha sido el ideólogo de la corrupción. Significa que tenemos a los números uno del país con máculas éticas. Cuando a un ministro no le importan los seres humanos y solo los resultados económicos, o se saltan las normas, estamos ante un gobierno que desprecia la convivencia. Hay un problema ético fundacional en este gobierno y eso lo desacredita y lo va a instalar como alguien que va a estar siempre lleno de dudas ante cualquier compromiso que haga.

¿Por qué sostiene que el gabinete tiene “tejado de vidrio”?

Porque los antecedentes personales de buena parte de quienes lo conforman están cuestionados. Además, tendrá un problema político porque la experiencia política está instalada solo sobre cinco ministerios, los demás vienen del empresariado.

¿Cómo debería actuar la oposición frente a esta nueva administración?

Teniendo como bien superior la calidad de vida de los ciudadanos. Ese bien superior regulará la disposición a acompañar legislativamente las ideas del gobierno pensando en el bienestar de Chile. El presidente me va a encontrar apoyando leyes que aseguren trabajos, sueldos y horarios dignos, o recursos para la salud y la seguridad de los barrios. También para que los municipios cuenten con más recursos y facultades.

¿Debería el Partido Socialista alejarse del PC y del FA?

Es un tema en discusión. Yo soy militante socialista, no vocero. Los partidos deberían relacionarse en torno a un marco político teórico y no lo hay. Mientras no exista ese proyecto común, vamos a tener tironeos individuales. Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector, pero Chile nos necesita unidos en torno a una propuesta de desarrollo.

Personalmente, ¿cree que el PS debe distanciarse o mantener la alianza?

Soy alguien que respeta la opinión colectiva. Más bien haría un llamado a sectores del FA y sectores del PC a que nos ocupemos de la alta política y seamos capaces de diseñar un proyecto integral. No tendremos ciudadanos felices mientras no aseguremos que cada chileno está dentro del presupuesto de la nación. Mientras no tengamos este marco teórico y sigan los protagonismos individuales, hablar de quién se queda afuera y quién se queda adentro no va a ayudar.