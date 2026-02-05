SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    José Antonio Rivas, diputado electo del PS: “Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector”

    Electo en la Región del Biobío, el futuro parlamentario aborda los desafíos de la izquierda ante las tensiones que se han generado en las últimas semanas. "Haría un llamado a sectores del FA y sectores del PC a que nos ocupemos de la alta política y seamos capaces de diseñar un proyecto integral", afirma.

    Por 
    Franco Cicchetti
    05.02.2026 Antonio Rivas Diputado electo Partido Socialista (PS) distrito 20 FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

    José Antonio Rivas (PS) aterrizará en la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo 11 de marzo. Lo hará con la urgencia de la reconstrucción posincendios como prioridad inmediata.

    En ese escenario, el parlamentario electo proyecta una postura de “oposición vigilante”, advirtiendo que la defensa de los derechos sociales será su línea roja frente a la administración de José Antonio Kast.

    En esta entrevista, Rivas desmenuza las razones detrás de la falta de unidad en el progresismo y argumenta por qué los antecedentes de los futuros ministros, a su juicio, despiertan sus dudas éticas.

    05.02.2026 Antonio Rivas, diputado electo Partido Socialista (PS), distrito 20 FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

    El mapa del distrito 20 se tiñó de derecha tradicional, dejándolo a usted como uno de los pocos representantes del socialismo. ¿Por qué cree que ocurrió esto?

    Mira, yo primero soy efectivamente alguien de izquierda, toda mi campaña la hice desde esta posición de representar los sueños de las grandes mayorías. Hubo sin duda un compromiso desde la ciudadanía a partir de mis valores: los valores de la convivencia, de la democracia, los valores de la justicia, de la igualdad. En el distrito 20 hubo un problema: la unidad de la izquierda. Se presentaron allá cuatro listas y esta dispersión generó una imposibilidad de obtener a lo menos un cupo más; pudimos haberlo obtenido, pero en definitiva no se logró por la falta de unidad. La ciudadanía nos pedía unidad que nosotros no fuimos capaces de oír.

    ¿Cree que el resultado electoral es un castigo a la gestión del actual gobierno?

    Hay una frase que dice “obtén el gobierno y perderás poder”, y yo creo que hay algo de aquello. Se instala en un gobierno e inmediatamente comienza a ser juzgado por las expectativas que generó cuando había una candidatura. Efectivamente creo que estamos con un gobierno al que le faltó más comunicación con la ciudadanía, que pudiera mostrar y lucir sus logros.

    Estamos terminando un enero trágico para la región. Algunos sectores critican que la gestión de Boric falló en la prevención. ¿Cuál es su postura frente a estas críticas?

    Señalar mi profunda empatía con el dolor de las más de 1.500 familias damnificadas. Estuve desde el primer día buscando ayuda de primera respuesta. Ese dolor es mío. Creemos que hay que caminar con la urgencia de los afligidos y no con la lentitud de la burocracia del Estado. Me ha gustado ver un presidente que ha ido varias veces a la zona de catástrofe y creo que eso es un buen dato. Creo que hay quienes instrumentalizan esta tragedia para criticar desmedidamente. El bono, por ejemplo, es un trámite que salió luego. Repito: hay que caminar con la urgencia de las necesidades.

    Más allá de la emergencia, ¿qué espera de José Antonio Kast en la región?

    Este es un gobierno controversial, con ministros con “tejado de vidrio”. O sea, una ministra que no pasó el doping y un ministro que ha sido el ideólogo de la corrupción. Significa que tenemos a los números uno del país con máculas éticas. Cuando a un ministro no le importan los seres humanos y solo los resultados económicos, o se saltan las normas, estamos ante un gobierno que desprecia la convivencia. Hay un problema ético fundacional en este gobierno y eso lo desacredita y lo va a instalar como alguien que va a estar siempre lleno de dudas ante cualquier compromiso que haga.

    ¿Por qué sostiene que el gabinete tiene “tejado de vidrio”?

    Porque los antecedentes personales de buena parte de quienes lo conforman están cuestionados. Además, tendrá un problema político porque la experiencia política está instalada solo sobre cinco ministerios, los demás vienen del empresariado.

    ¿Cómo debería actuar la oposición frente a esta nueva administración?

    Teniendo como bien superior la calidad de vida de los ciudadanos. Ese bien superior regulará la disposición a acompañar legislativamente las ideas del gobierno pensando en el bienestar de Chile. El presidente me va a encontrar apoyando leyes que aseguren trabajos, sueldos y horarios dignos, o recursos para la salud y la seguridad de los barrios. También para que los municipios cuenten con más recursos y facultades.

    ¿Debería el Partido Socialista alejarse del PC y del FA?

    Es un tema en discusión. Yo soy militante socialista, no vocero. Los partidos deberían relacionarse en torno a un marco político teórico y no lo hay. Mientras no exista ese proyecto común, vamos a tener tironeos individuales. Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector, pero Chile nos necesita unidos en torno a una propuesta de desarrollo.

    Personalmente, ¿cree que el PS debe distanciarse o mantener la alianza?

    Soy alguien que respeta la opinión colectiva. Más bien haría un llamado a sectores del FA y sectores del PC a que nos ocupemos de la alta política y seamos capaces de diseñar un proyecto integral. No tendremos ciudadanos felices mientras no aseguremos que cada chileno está dentro del presupuesto de la nación. Mientras no tengamos este marco teórico y sigan los protagonismos individuales, hablar de quién se queda afuera y quién se queda adentro no va a ayudar.

    Más sobre:José Antonio RivasPSdiputado electo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    “Razones personales”: las explicaciones de La Moneda para suspender la gira de Boric a Magallanes

    Plásticos prohibidos siguen en playas de Chile: estudio revela fallas en fiscalización de residuos en las zonas costeras

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    IPS queda ad portas de vender servicios de gestión a las AFP tras ingreso de decreto a Contraloría

    Lo más leído

    1.
    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    2.
    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    3.
    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    4.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    5.
    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando
    Chile

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    José Antonio Rivas, diputado electo del PS: “Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector”

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II
    Negocios

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    IPS queda ad portas de vender servicios de gestión a las AFP tras ingreso de decreto a Contraloría

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey
    El Deportivo

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey

    Huachipato se defiende de la programación sin público ante la U: “Fueron condiciones impuestas por las autoridades”

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky
    Tecnología

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado
    Cultura y entretención

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Las interrogantes que plantea la expiración del tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.
    Mundo

    Las interrogantes que plantea la expiración del tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.

    Parlamento de Venezuela avanza en esperada ley de amnistía como paso “decisivo” hacia la paz en el país

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca